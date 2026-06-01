České basketbalistky 3x3 podlehly na MS Nizozemkám, pak porazily Polky

  21:58
České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě připsaly porážku a výhru. Nejprve podlehly 8:12 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolaly 14:12 domácí Polky, čtvrtý tým z minulého šampionátu.

Momentka z utkání českých reprezentantek v basketbalu 3x3 na MS proti Nizozemkám. | foto: CZ.Basketball / Václav Mudra

Zatímco v úvodním utkání proti favorizovaným Nizozemkám byla nejlepší českou střelkyní se čtyřmi body Kateřina Galíčková, Polkám nastřílely po šesti bodech Lucie Svatoňová a Karolína Šotolová.

MS v basketbalu 3x3 ve Varšavě

Ženy - skupina A: Nizozemsko - Česko 12:8, Polsko - Česko 12:14.

S Polkami prohrávaly Češky v závěrečné fázi 9:12, ale Šotolová dvěma dvoubodovými pokusy skóre obrátila a Svatoňová výhru pečetila. Čtvrtou členkou týmu je Monika Fučíková.

V úterý mají Češky volno, ve středu je čekají zbývající dva duely skupiny A proti Ázerbájdžánu a Madagaskaru. Vítězové pětičlenných skupin postoupí do čtvrtfinále, týmy z druhých a třetích míst do osmifinále.

Brno je bronzu o krok blíž. Na úvod série si doma poradilo s basketbalisty Opavy

V úterý zahájí své působení na šampionátu čeští muži, kteří se na MS kvalifikovali poprvé od roku 2014.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Z kvalifikace až do čtvrtfinále. Polka Chwaliňská na Roland Garros nezastavuje

Polská tenistka Chwaliňská se z kvalifikace dostala až mezi nejlepších osm na...

Polka Maja Chwaliňská, až 114. tenistka světového žebříčku, postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros. Ve 4. kole porazila čtyřiadvacetiletá hráčka 6:3, 6:2 domácí Francouzku Diane...

