České basketbalistky 3x3 podlehly na MS Nizozemkám, pak porazily Polky

Zatímco v úvodním utkání proti favorizovaným Nizozemkám byla nejlepší českou střelkyní se čtyřmi body Kateřina Galíčková, Polkám nastřílely po šesti bodech Lucie Svatoňová a Karolína Šotolová.
MS v basketbalu 3x3 ve Varšavě
Ženy - skupina A: Nizozemsko - Česko 12:8, Polsko - Česko 12:14.
S Polkami prohrávaly Češky v závěrečné fázi 9:12, ale Šotolová dvěma dvoubodovými pokusy skóre obrátila a Svatoňová výhru pečetila. Čtvrtou členkou týmu je Monika Fučíková.
V úterý mají Češky volno, ve středu je čekají zbývající dva duely skupiny A proti Ázerbájdžánu a Madagaskaru. Vítězové pětičlenných skupin postoupí do čtvrtfinále, týmy z druhých a třetích míst do osmifinále.
V úterý zahájí své působení na šampionátu čeští muži, kteří se na MS kvalifikovali poprvé od roku 2014.