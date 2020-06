Zídek střelcem, Sehnal dirigent koncovky. Noví reprezentanti slaví výhru

Jan Zídek hned na startu před zraky svého otce a dědy, bývalých reprezentantů, nejenže jasně vyhrál úvodní rozskok nad 218 centimetrů vysokým Borisem Bojanovským, ale také hned v prvním útoku trefil do koše trojku. Zanedlouho přidal další a po dalších zásazích z oblouku Ondřeje Sehnala s Lubošem Kovářem český tým vedl za pět minut 16:8.

Jenže Levice se po úvodní sprše oklepaly a postupně využívali okének v české defenzivě. Na ty od trenérů z lavičky stále zněl stejný pokyn: „V obraně spolu mluvte víc!“

Když slovenští hosté na přelomu prvních dvou čtvrtin přešli do pětibodového vedení, vzal si nespokojený kouč Ronen Ginzburg krátce po sobě dva time outy a byl stejně přísný jako při zápasech „áčkového“ národního týmu. Jednou hráčům vyčinil za měkkost na doskoku, podruhé rozehrávačům vytkl, že málo napadají podkošové hráče soupeře.

Češi za osmibodového deficitu začali stahovat, prosadil se křídelník Radek Farský a „rodinnou“ střelou přes hlavu opět zaúřadoval Zídek. Češi nakonec uhráli poločas na vyrovnaném skóre 35:36.

Po pauze trenér Ginzburg zahájil čáry se sestavou. Nejdřív poslal do hry podkošového Kováře se čtyřmi menšími parťáky, pak zase pětici navýšil dvěma pivoty a více než dvoumetrovým Davidem Böhmem, který se chytil z trojkového oblouku. Jenže slovenský celek se stále nedařilo setřást.

Až přišel na posledních pět minut šampion hry jeden proti jednomu Ondřej Sehnal, který roztočil vlastní show i uprostřed pětkového zápasu a závěr s nemalou pomocí Zídka rozhodl. Nejdřív trefil trojku z odskoku, poté vyzval ke snadnému podkošovému zakončení Zídka pasem bez dívání přes tři čtvrtě hřiště, sám se prosadil nájezdem a své dílo završil luxusním pasem z nájezdu na zcela volného Kováře, který trojkou na 75:70 prakticky rozhodl.

„Bylo fajn, že se děda i táta přišli na můj první zápas v dospělé reprezentaci podívat, oba mě ohromně podporují. Nebyl to ale nejlepší výkon, protože jsme spolu byli krátce. Největší problémy jsme měli v obraně, ať to bylo s komunikací, rotacemi, nebo týmovým bráněním,“ shrnul Zídek.

Kapitán Sehnal dodal: „S některými kluky jsem se na hřišti viděl poprvé v životě. To seznamování bylo těžké, ale snažili jsme se na tréninku nějak protočit. A ta koncovka? Asi to vyplynulo z toho, že jsem tu druhý nejstarší po Radku Pumprlovi a nějak se ode mě očekává, že to vezmu víc na sebe. Snažil jsem se klukům vytvořit dobré pozice, které oni proměnili.“