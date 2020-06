Bleskový průběh české 3x3 Tour. Devět turnajů za měsíc a půl

„Před měsícem a půl jsme si byli téměř jistí tím, že se Tour vůbec neuskuteční. Zrušili jsme prakticky komplet naplánovanou sérii turnajů a čekali, co se bude dít. Měli jsme záložní plán, který počítal jen se třemi turnaji a finále a jsme rádi, že to nakonec dopadlo pozitivně,“ říká generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný.

I tak ale sezona v basketbalu 3x3 dozná výrazných změn, když přijde o své největší akce, z nichž jedna měla proběhnout i v Praze.

„Je mi líto, že se musí sezona takhle omezit. Došlo ke zrušení turnaje 3x3 World Tour v Praze, která je prestižní akcí a pořádáme jí od roku 2012, byla zrušena olympijská kvalifikace, kde jsme nebyli bez šancí, takže je to celé trochu smutné,“ pokračuje Konečný, který je ale v konečném součtu spokojen s podobou Tour.

„Tour se nám podařilo velmi slušně dát dohromady podle postupného uvolňování opatření. Bohužel letos přijdeme o spolupráci se Slováky a Poláky v rámci 3x3 Central Europe Tour, která v posledních letech dobře fungovala,“ mrzí Konečného.

3x3 Tour se tak zřejmě bude muset obejít bez zahraničních hostů, kteří se za poslední léta stali součástí seriálu, vzhledem k omezeným možnostem cestování bude zřejmě k dispozici „jen“ česká elita v čele s reprezentačním výběrem Humpolec Bernard.

„Tím, že nejsou žádné větší akce, tak se týmům zřejmě asi nebude chtít moc cestovat, i kdyby to šlo. Nebude až tak důležité získávat body do žebříčku, ale nevypadnout z rytmu. Myslím si, že to bude letos primárně složené z českých týmů, ale bude záležet na dalších rozhodnutích vlády. Díky tomu by mohla Tour mít letos velmi dobrou kvalitu. Navíc dáváme dohromady další potenciální reprezentanty, podařilo se nám přesvědčit pár hráčů, aby to zkusili. Proto si myslím, že by letos paradoxně ta kvalita Tour mohla být velmi dobrá,“ věří Konečný.

Letošní ročník Chance Tour bude sprint, protože se odehraje kompletní série turnajů během šesti týdnů každý víkend s jedním vloženým svátečním turnajem v pondělí. Všechno odstartuje v sobotu 13. června na výstavišti Floria v Kroměříži, o týden později se milovníci basketbalu 3x3 sejdou pod střechou na výstavišti v Českých Budějovicích.

Poslední červnovou sobotu se turnaj odehraje na Masarykově náměstí v Hradci Králové, týden poté se dočkáme indoor turnaje v Lounech.

Pak v Poděbradech využijí svátečního pondělí a jen dva dny po Lounech se zde odehraje další turnaj, tentokrát venkovní v tamním parku.

Maraton turnajů se nezastaví ani v sobotu 12. července, kdy se vyznavači basketbalu 3x3 sejdou v Plzni, o týden později se bude hrát v Brně. Celý seriál skončí poslední červencový víkend v Praze, když se zde v sobotu 25. odehraje klasický turnaj, v neděli pak 3x3 Tour skončí finálovým dnem.