VIDEO: Řvoucí kouč Ivan Trojan bojuje za lepší prostředí ve sportu

Populární herec Trojan je velkým fanouškem basketbalu, předloni o Vánocích se stal dokonce nejstarším hráčem i střelcem v historii české nejvyšší soutěže.

A i proto se podruhé stal tváří videa kampaně Bez faulu.

V letošním klipu si navíc vůbec poprvé zahrál se svým synem Václavem, v rolích kritizovaných basketbalistů dále účinkují hráčky USK Praha U12 a hráči BA Sparta Praha U11. Režisérem byl stejně jako u prvního klipu David Sís.

Ivan Trojan hraje v novém klipu kampaně Bez faulu, kterou zastřešuje Česká basketbalová federace

„Už podruhé jsem se mohl zapojit do tohoto projektu na kultivaci sportovního prostředí v Česku. Jelikož jsem sám hráčem i rodičem, tak vnímám přesah projektu a důležitost zapojení všech zúčastněných,“ uvedl Trojan na pondělní tiskové konferenci.

„Rodiče mohou fandit, ale neměli by komentovat děti. A už vůbec ne vlastní. Já si na to dávám pozor, i když ne vždy to jde uhlídat. Celá společnost je teď na velkém přelomu, čelíme rozpadu hodnot. Bylo by fajn, kdybychom ve sportu vytvořili takový ostrůvek, který se pak může šířit dál do společnosti.“

Kampaň Bez faulu chce především upozornit na důležitost vzdělávání dospělých, kteří děti vychovávají. Chce také apelovat na rodiče dětí, trenéry i rozhodčí, aby si všichni uvědomili svoji roli, nepřekračovali své pravomoci, nezavírali oči před nevhodným chováním, a hlavně sami nedávali dětem špatný příklad.

„V rámci procesu rozvoje mladých hráčů klademe velký důraz na jejich samostatnost a zodpovědnost. Fauly jsou sice součástí basketbalu, ale v žádném případě nechceme, aby děti faulovaly mimo palubovky,“ dodal bývalý vynikající hráč Jiří Welsch, momentálně generální manažer mužské reprezentace a šéf projektu CZ ACADEMY.

Kampaň Bez faulu má kromě této vzdělávací části i charitativní odnož, v níž spolupracuje s Kontem Bariéry a kluby Kooperativa NBL, které finančně přispívají na vybrané domácí utkání.

Loni se touto cestou podařilo získat částku přes 300 tisíc korun, která pomohla Mikuláši Hapkovi a týmu Pražských jezdců. Letos kluby, rozhodčí i veřejnost pomáhají Matěji Cisárovi a klubu parabasketbalistů Tigers České Budějovice.