Bez opor, ale s odvahou. Omlazený český tým musí přesvědčit hned na úvod ME

Letošní šampionát měl být jakýmsi překlenovacím turnajem, během nějž měli matadoři zaškolit nové tváře, ale vzhledem k tomu, že některé z hlavních opor nakonec chybějí, budou se muset mladí a talentovaní předvést ještě víc.
„Máme řadu hráčů, kteří mohou dát třeba i 15 bodů. Jen musíme najít ty, kterým to zrovna bude padat,“ předesílá Vít Krejčí, jediný Čech v NBA a hlavní tahoun současného národního týmu.
O lídrovství se původně měl dělit s Tomášem Satoranským, hvězdný rozehrávač ale nakonec z nominace kvůli bolavým zádům vypadl. K tomu Jan Veselý už dopředu avizoval, že ho zdraví do Rigy nepustí, a Ondřej Balvín zkraje června oznámil, že v reprezentaci i kvůli neshodám s vedením končí.
Tito tři přitom byli ústředními postavami postupu na olympijské hry v Tokiu 2021 či šestého místa z MS v Číně o dva roky dříve. Letošní EuroBasket pro ně mohl být rozlučkou s reprezentační kariérou. Mohli tvořit ostřílenou páteř týmu, na kterou by se nabalila mladá a vrcholnými akcemi ne tolik prověřená jména.
Omluvenky ale situaci změnily. A zároveň český tým, minimálně na papíře, oslabily.
Chybí zejména podkošová síla, což bude proti Srbsku, Turecku i Lotyšsku nejspíš velký problém, neboť tyto tři země mají v sestavě robustní golemy.
Jedním z nich je i Nikola Jokič, fenomén NBA, kterého Češi s triem debutujících pivotů Adamem Kejvalem, Martinem Svobodou a Janem Zídkem zkusí zastavit v pondělí.
Nejdřív se však soustředí na Portugalce, kteří jsou společně s Estonci nejhratelnějšími protivníky.
Pokud svěřenci Diega Ocampa tato dvě družstva zdolají, osmifinále je nejspíš nemine. Pokud s jedním z nich zaváhají, proti ostatním celkům ve skupině budou ztrátu dohánět jen těžko.
„Na tak velký turnaj, zvlášť když je jednou za čtyři roky, jsou očekávání úplně jiná,“ ví kapitán Vojtěch Hruban, který se chystá na své už páté mistrovství Evropy. „Navíc začínáme hned zápasem, který je životně důležitý pro další vývoj. Takže nervozita určitě bude.“
Jelikož zažil i předchozí generační obměny ze šampionátů v letech 2013 a 2015, může porovnávat.
„Tehdy jsme taky neměli moc zkušených hráčů, byli tady snad jen Jura Welsch a Luboš Bartoň,“ vzpomíná. „Teď je situace trošku podobná, dokonce si myslím, že zkušeností s velkými turnaji máme víc. Největší test to bude pro kluky, kteří jedou poprvé nebo by měli mít nějakou větší roli, jako jsou Víťa Krejčí, Martin Svoboda nebo Ríša Bálint.“
Pětadvacetiletý Krejčí, který má za sebou už čtyři sezony v NBA, se zodpovědnosti nezříká. „V nové pozici se cítím stále komfortněji, i když s ní souvisí větší tlak. Doufám, že se něco nového naučím a že tým dovedu k nějakým vítězstvím.“
Na posledním ME, jehož skupinu odehráli v Praze, skončili basketbalisté v osmifinále, což pro ně bylo zklamáním.
Pokud by tento výsledek letos zopakovali, vzhledem k předturnajovým okolnostem půjde o úspěch.