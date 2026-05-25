S Krejčím a s Nečasem. Na červencové zápasy o MS se chystají i zámořské posily

Krejčí, pětadvacetiletý křídelník Portland Trail Blazers v NBA, naposledy reprezentoval loni na přelomu srpna a září na evropském šampionátu v Rize.
„Těším se, že v červenci zase obléknu dres národního týmu. Kvalifikace je zajímavě rozehraná a já se stále cítím být součástí týmu, i když zrovna nemohu do zápasu nastoupit kvůli klubovým povinnostem v NBA. Systém kvalifikace na mistrovství světa mi ale dovoluje využít aspoň letní okno k tomu, abych reprezentaci přispěl svým výkonem na hřišti,“ řekl Krejčí.
Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se představí v pátek 3. července ve Švédsku a o tři dny později přivítají Estonsko ve Starez Areně Vodova v Brně. Češi jsou ve skupině H druzí po výhrách doma nad Švédskem a v Estonsku a dvou porážkách se Slovinskem. Do další fáze postoupí tři ze čtyř týmů.
Ještě před zveřejněním nominace je jasné, že se přípravy zúčastní i další posila ze zámoří Jakub Nečas. Dvaadvacetiletého hráče čeká v rámci vysokoškolského systému přesun z Duquesne University na University of South Carolina.
„Těším se na skok zpátky do Evropy a do Česka. Zabojovat o nominaci do národního týmu je vždycky čest. Pro mě je jednoznačně dodatečnou motivací to, že se domácí utkání hraje v Brně, ke kterému mám speciální vztah,“ prohlásil bývalý brněnský hráč.