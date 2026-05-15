Čechová se zranila, Hamzová nenastoupila. Minnesota vydřela v WNBA druhé vítězství

  7:57
Basketbalistka Emma Čechová nedohrála kvůli zranění čtvrteční utkání WNBA, ve kterém Minnesota vyhrála v Dallasu 90:86 a ve třetím zápase sezony si připsala druhou výhru. Eliška Hamzová, druhá Češka v dresu Lynx, nenastoupila.
Emma Čechová z Minnesoty se v utkání proti Dallasu zranila. | foto: AP

Jednadvacetiletá Čechová, která v předchozích dvou utkáních zaznamenala z lavičky 12 a 11 bodů, tentokrát proměnila během 11 minut na palubovce jen jeden střelecký pokus. Zkraje třetí čtvrtiny si navíc bez cizího zavinění poranila koleno a musela ze zápasu odstoupit.

Dallas v utkání vedl až o 12 bodů, ale Minnesota manko dotáhla a v závěru strhla vítězství na svou stranu. Natasha Howardová k tomu přispěla 26 body, Courtney Williamsová jich přidala 21. Kayla McBrideová v závěru proměnila všechny tři trestné hody.

Výsledky

