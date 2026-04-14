Pracovité naděje, které by mohly být i drzejší. Ptáčková o Hamzové a Čechové

„Emma i Eliška jsou si hodně podobné. Nejenže mají velký talent, ale jsou i nesmírně pracovité. A zároveň mají velkou dávku pokory, což je kombinace, která je může posunout ještě dále,“ popisuje pro iDNES.cz reprezentační trenérka Romana Ptáčková.
„Obě by potřebovaly trochu bezstarostnosti nebo hravosti, ale to asi souvisí s tím, že takhle cílevědomé hráčky na sebe kladou velké nároky a očekávají od sebe hodně, což je někdy může brzdit v tom, aby na hřišti byly drzejší.“
|
Čtyřiadvacetiletou rozehrávačku Hamzovou i o tři roky mladší pivotku Čechovou Ptáčková velmi dobře zná, obě patří mezi hlavní opory a strůjkyně cenných počinů národního týmu z nedávné doby.
A právě povedené výkony v reprezentaci k oběma nadějím také přitáhly pozornost Minnesoty.
„Myslím, že je sledují dlouhodobě, ale konkrétně třeba letošní kvalifikace na mistrovství světa se Emmě hodně povedla. Dostala se do nejlepší pětky naší skupiny, což Minnesotu utvrdilo v tom, že na to má,“ přibližuje Ptáčková.
Větší šanci má mladší Čechová
Organizace Lynx je mimochodem velmi prestižní adresa, jde o čtyřnásobné šampionky soutěže a vítězky loňské základní části.
Podpis dvou Češek oznámil klub krátce po půlnoci z neděle na pondělí SELČ. Teď pro ně začíná vyřizování víz a dalších náležitostí, Hamzová popsala, že chce do Spojených států vyrazit co nejdříve, aby na klíčovém přípravném kempu přesvědčila.
A čím by Češky mohly v zámoří zaujmout?
„Emma díky tomu, že je podkošová hráčka, kterých je vždy větší nedostatek. Navíc má výborný somatotyp, má velkou šanci se prosadit. Je také o něco mladší, takže myslím, že si ji někdo do budoucna bude chtít pojistit,“ zamýšlí se Ptáčková.
„Eliška to bude mít o něco těžší, na pozici rozehrávačky nebo křídla je konkurence větší. Ale zase není moc takhle vysokých rozehrávaček a na hřišti je vždycky velmi platná i v obranné fázi nebo na doskoku. Je komplexní, dokáže dávat nejen body, ale obstará i spoustu další práce.“
V Minnesotě si je bude proklepávat trenérský štáb v čele s Cheryl Reeveovou. Ženou, která byla v historii WNBA jako jediná čtyřikrát jmenována trenérkou roku.
|
„Určitě je může posunout. Čím víc různých koučů hráčky poznají, tím víc je to může obohatit,“ ví Ptáčková
Právě zkušenosti budou to hlavní, pro co si české basketbalistky do Spojených států pojedou. A po sezoně WNBA, která trvá od května do října, se budou moct vrátit zase do tuzemské ligy, soutěže se navzájem překrývají jen lehce.
Největší rozdíl? Fyzická hra
Takovýto model by je však vystavil enormnímu zápřahu, ještě s ohledem na zářijové mistrovství světa, i když v tuzemské soutěži nehrají tolik vypjatých a náročných utkání. A právě kvůli tomu mohou být v zámoří v nevýhodě.
„Fyzická adaptace na WNBA bude určitě těžká, v tom je obrovský rozdíl,“ míní Ptáčková. „Co se týká basketbalového umu, na tom jsou velice slušně.“
Především 195 centimetrů vysoká Čechová může podle reprezentační koučky ze začátku narazit. „Fyzicky na to ještě není stoprocentně připravená, má před sebou spoustu práce. Ale zase je cílevědomá. Ví, na čem musí pracovat, a je velice učenlivá. Takže jí důvěřuju.“
Pokud se Češky do WNBA dostanou, čekají je obří arény, velkolepá show okolo, několikatisícové návštěvy, nejlepší světové soupeřky.
Průměr návštěvnosti základní části uplynulé sezony byl bezmála jedenáct tisíc fanoušků. Což je mimochodem skoro dvojnásobný nárůst oproti ročníku 2022.
„Je to Amerika, dalo se očekávat, že soutěž se bude chtít co nejvíc přiblížit mužské NBA a že půjde rychle nahoru,“ říká Ptáčková.
Jen pro ilustraci: Minnesotu na Instagramu sleduje čtvrt milionu uživatelů, kdežto USK má 12,6 tisíce a Žabiny necelých sedm.
Hamzová s Čechovou se tak můžou představit mnohem většímu publiku. Což s sebou samozřejmě přináší i rostoucí tlak.
|
„Ale beru jako velký bonus, že do toho jdou spolu. Kdykoliv si mohou být vzájemnou oporou, jsou kamarádky i mimo hřiště,“ poukazuje Ptáčková na jejich přátelství.
Společně už si střihly tři sezony v Žabinách, několik let se pravidelně potkávají v reprezentaci.
Probijí se společně i do nejprestižnější světové ligy?