Nový šéf basketbalové federace? Jediným kandidátem je místopředseda Bříza

Pětašedesátiletého Břízu navrhl do vrcholné funkce výbor ČBF, jiný zájemce se do uzávěrky přihlášek neobjevil, uvedla federace na svém webu. Volební valná hromada se uskuteční 10. listopadu v Praze.
Bříza působí na pozici prvního místopředsedy od roku 2009. Předtím byl také dlouholetým členem výkonného výboru ČBF, deset let řídil nejvyšší mužskou soutěž jako předseda Asociace ligových klubů. V hráčské kariéře vybojoval tři mistrovské tituly s VŠ Praha a dotáhl to i do československé reprezentace.
Pokud se Bříza stane předsedou, zvolí valná hromada jeho nástupce v místopředsednické funkci. Jediným kandidátem je současný člen výkonného výboru Ivo Lukš.