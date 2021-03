Přestup mu možná zachránil život. Teď už LeVert zase bojuje na palubovce

Touha Brooklynu vytvořit velkou trojku spojená s Hardenovým více než očividným prosíkem opustit Houston, daly věci v půlce ledna do pohybu. Opodál nechtěla stát ani Indiana a Cleveland. Tak vznikl mohutný trejd mezi čtyřmi týmy.

Indiana poslala do Houstonu svého hvězdného křídelníka Victora Oladipa, nazpět dostala od Brooklynu Carise LeVerta - křídlo s hvězdným potenciálem. Pro šestadvacetiletého LeVerta ale přestup znamenal mnohem víc než pouhou změnu pracovního prostředí.

Diagnóza

Hned několik hodin po oznámení přestupu Indiana vyšla se zprávou, že při vyšetření magnetickou rezonancí týmoví lékaři odhalili na levé ledvině LeVerta malou zvětšeninu neznámého původu. Na podrobnější zprávy netrpělivě čekali všichni, hlavně LeVert.



„Cítil jsem se stoprocentně v pořádku. Až tenhle přestup doopravdy ukázal, co se v mém těle děje. Cítím pokoru, vím, že mě to mohlo možná z dlouhodobého hlediska zachránit,“ vyjádřil se tehdy k situaci LeVert. Ani on sám v té době ale nevěděl, že jde doopravdy o nádor.

Tato diagnóza se potvrdila o pár dní později.

Nebylo nač čekat. Šel okamžitě na sál. Díky životnímu přestupu se na nádor přišlo včas a operace byla možná a bezpečná…

Den na to, 26. ledna, Indiana vydala prohlášení, ve kterém fanoušky ubezpečila, že operace proběhla v pořádku a LeVert by se měl zcela vyléčit. Nad datem jeho návratu v té době pochopitelně nepadlo ani slovo.

Postupně se ale začaly objevovat zprávy, které naznačovaly, že by tato chvíle mohla nastat spíše dříve než později.

Návrat

Comeback nakonec přišel přesně dva měsíce po přestupu.

„Je opravdu požehnání být zase zpět na hřišti a hrát hru, kterou miluji. Pořád ještě mám před sebou dlouhou cestu, než se budu cítit sám sebou. Ale je to opravdu krásný pocit, moci tady být s mými spoluhráči,“ zářil po sobotním zápase s Phoenixem LeVert.





Trenér Nate Bjorkgren na nic nečekal a dal ho rovnou do základní sestavy. Během sedmadvaceti minut na hřišti si LeVert připsal 13 bodů, sedm doskoků a dvě asistence a pomohl k překvapivému vítězství proti Suns.

Momenty ze zápasu Phoenix - Indiana:



Nejde jenom o poutavý lidský příběh se šťastným koncem.

Indiana LeVerta potřebuje. Momentálně se pohybuje na hraně play off a právě on by mohl být závažím, které ji překlopí tím správným směrem. Malcolm Brogdon a Domantas Sabonis s denní pravidelností odvádějí svůj kus práce. Třetí útočná zbraň ale chybí.



Měl to být T.J. Warren, ten ale letos odehrál kvůli zranění nohy čtyři zápasy a v nejbližší době se na hřiště nepodívá. LeVert, který loni sbíral v dresu Brooklynu průměrně téměř 19 bodů na zápas, by se touto třetí útočnou hrozbou mohl a měl stát. Skórovat umí. Je to téměř přesně rok, co 51 body zničil Boston.

LeVertových 51 bodů: