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Čang C’-jü, 223 cm. Nejvyšší hráčka historie MS. Liší se od Dydekové či Semjonovové?

Daniel Czolko

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Čang C’-jü při oficiálním focení před MS 2026. | foto: FIBA

Od našeho zpravodaje v Německu - Varšavská rodačka Malgorzata Dydeková se vytáhla na 218 centimetrů a stále je nejvyšší hráčkou, která naskočila do zámořské WNBA. Na světovém šampionátu v Berlíně však zápolí ještě o kousek vytáhlejší basketbalistka – Číňanka Čang C’-jü.

Nová rekordmanka, které v neděli od 14.30 bude čelit český národní tým, je v 19 letech podle údajů Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) o pět centimetrů vyšší než polská velikánka. A s přehledem trumfne i Uljanu Semjonovovou, jednu z nejvýraznějších postav basketbalu 20. století.

„Pro společnost je velice zajímavé, čeho až člověk může dosáhnout a jací lidé vůbec tady na tom světě jsou. I z toho důvodu může Čang C’-jü přitáhnout hodně pozornosti k zápasům a celému mistrovství,“ zamýšlí se Ivana Večeřová, někdejší reprezentační pivotka a v současnosti mentorka pro nastupující české podkošové naděje.

Sama poznala, jaké je to se svými 194 centimetry čelit vysokánské Dydekové. Srovnávání dlouhánek z různých basketbalových generací má však i svá úskalí.

Někdy běhala jenom mezi trojkama, protože se jí nechtělo pod koš, dost jich proměňovala.

Michaela Ferančíkováo Malgorzatě Dydekové, bývalé spoluhráčce z Utah Starzz

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