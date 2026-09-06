Nová rekordmanka, které v neděli od 14.30 bude čelit český národní tým, je v 19 letech podle údajů Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) o pět centimetrů vyšší než polská velikánka. A s přehledem trumfne i Uljanu Semjonovovou, jednu z nejvýraznějších postav basketbalu 20. století.
„Pro společnost je velice zajímavé, čeho až člověk může dosáhnout a jací lidé vůbec tady na tom světě jsou. I z toho důvodu může Čang C’-jü přitáhnout hodně pozornosti k zápasům a celému mistrovství,“ zamýšlí se Ivana Večeřová, někdejší reprezentační pivotka a v současnosti mentorka pro nastupující české podkošové naděje.
Sama poznala, jaké je to se svými 194 centimetry čelit vysokánské Dydekové. Srovnávání dlouhánek z různých basketbalových generací má však i svá úskalí.
Někdy běhala jenom mezi trojkama, protože se jí nechtělo pod koš, dost jich proměňovala.