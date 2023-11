Pochází z Japonska, střílí jako pominutý. Nový tahák NBA může trhat rekordy

Zapsal tři body, celkově jich v noci na úterý nastřádal proti Milwaukee Bucks pětačtyřicet.

A jestli může Nets i přes těsnou porážku 125:129 něco těšit, pak fakt, že v čerstvě dvaadvacetiletém šikulovi mají zřejmě novou oporu.

Cam Thomas (vlevo) z Brooklyn Nets střílí na koš Milwaukee Bucks přes Pata Connaughtona.

Počtvrté během skromných sedmi zápasů překonal třicítku. Usadil se v základní pětce. Ve střelecké tabulce ho najdete přímo mezi Kevinem Durantem a Nikolou Jokičem, hvězdami basketbalového světa.

„Může být takhle produktivní proti komukoliv,“ chválil Jacque Vaughn, kouč Nets. „Věří si. Naším úkolem je dostávat ho do správných pozic.“

Takřka armádní výcvik

Nemyslete si, že je Thomas nějakou namyšlenou primadonou, jichž se po NBA potuluje spousta. Je zvyklý na drsný režim, přímo vojenský.

Jeho maminka Leslie sloužila roky v armádě, proto se také Cam narodil americkým rodičům v japonské Jokosuce. Nechodí pozdě, odmala má dny rozplánované, jede přesně podle harmonogramu.

Vyrůstal bez otce, o to pevnější vztah s matkou má. K basketbalu ho přivedla, na školních utkáních jste ji nemohli přeslechnout. Halasila z tribuny: „Ty víš, cos udělal špatně!“

Cam Thomas (vpravo) z Brooklynu a Torrey Craig z Chicaga.

„Je jeho nejtvrdším kritikem. Já ho vždycky pochválil a ona mě opravila, že to přece vůbec dobré nebylo,“ vzpomíná Thomasův středoškolský kouč.

Ve volných chvílích ho sama trénovala. Jakmile neudělal cvičení desetkrát za sebou správně, nepustila ho ze hřiště.

Dril se vyplatil. V sedmi letech Thomas okouzlil, když vyhrál soutěž 33 proměněnými trestnými hody v řadě. V devatenácti si ho Nets vybrali v prvním kole draftu. Ve dvaadvaceti letech má našlápnuto, aby se zapsal do dějin.

Zlepšil se. A jak!

Úvod NBA rozjel natolik skvěle, že se může postarat o historicky největší bodové zlepšení, které hráč v jednom dresu mezi ročníky zaznamenal.

Už v minulé sezoně ukazoval záblesky basketbalové geniality, jenže i tak ve výsledku sbíral průměrně jen 10,6 bodu na zápas. Momentálně se vyšplhal už na 28,7. Navíc se zdá, že výtečné střelecké výkony mohou být udržitelné. V Brooklynu dostává stále víc prostoru a využívá ho perfektně.

VYCHÁZEJÍCÍ HVĚZDA. Cam Thomas z Brooklynu.

Dosud největší skok předvedl C. J. McCollum v barvách Portland Trail Blazers. Mezi ročníky 2014–15 a 2015–16 se zlepšil o rovných 14 bodů. Za ním v pořadí najdete třeba velikány typu Jerryho Westa, Wilta Chamberlaina či Stephena Curryho. Překoná je Thomas?

„Dejte mu míč a můžete si být jisti, že skončí v koši,“ velebí spoluhráče Mikal Bridges, aktuálně druhý nejlepší střelec Nets.

A kdyby se snad kometa posledních týdnů, jež odmala obdivovala Kobeho Bryanta, nezadrhla, může pomýšlet na absolutní rekord bez ohledu na klubovou příslušnost. Ten drží od 80. let Dale Ellis, který se po přesunu z Dallasu do Seattlu zvedl téměř o 18 bodů. Ani to nemusí být nereálné.