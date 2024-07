Jako Magic a Bird, čísla nelžou. Rivalita zvedá WNBA, začíná závod o slávu

Clarková vs. Reeseová v WNBA 1. června - Indiana Fever vs. Chicago Sky 71:70

Clarková: 11 bodů, 8 doskoků, 6 asistencí

Reeseová: 8/13/1 16. června - Indiana Fever vs. Chicago Sky 91:83

Clarková: 23/8/9

Reeseová: 11/13/5 23. června – Chicago Sky vs. Indiana Fever 88:87

Reeseová: 25/16/1

Clarková: 17/6/13