Cunningham proměnil 16 z 25 střel a 17 z 18 trestných hodů a stal se prvním hráčem od roku 1977, kdy se v NBA začaly počítat ztráty, s nejméně 50 body, 10 asistencemi a žádným ztraceným míčem. Zároveň nastřílel nejvíc bodů Detroitu od roku 2001, kdy se 57 body blýskl Jerry Stackhouse.
Double double s nejméně 50 body a žádnou ztrátou předvedl jako pátý hráč v historii. Před ním to dokázali dvakrát Michael Jordan a také Moses Malone, Carmelo Anthony a Janis Adetokunbo.
Podívejte se na famózní Cunninghamův výkon:
„Jednoznačně nejlepší zápas, jaký jsem kdy odehrál,“ radoval se pětadvacetiletý rozehrávač Detroitu, jenž na palubovce strávil 48 minut.
„Táhl nás hlavně ve čtvrté části a v nastaveném čase. Dělal to, co umí, a je zřejmé, že pouze jeden hráč ho prostě bránit nemůže,“ vysekl Cunninghamovi poklonu spoluhráč Ausar Thompson, který si připsal triple double za 17 bodů, 11 doskoků i asistencí.
Cunningham dal klíčový koš ve druhém prodloužení, kterým zvýšil na 142:138. První prodloužení vybojoval pro Wizards trojkou s klaksonem Trae Young a druhé střelou ze střední vzdálenosti nováček AJ Dybantsa. Detroit ale nakonec potvrdil roli favorita.
Washington vedl Young s 37 body a 14 asistencemi, po 30 bodech přidali Alex Sarr a Anthony Davis, jenž k nim doskočil také 15 míčů. Tři třicetibodové střelce měli Wizards naposledy v roce 1969.
Philadelphia bez LeBrona Jamese, kterého trápí bolavá záda, porazila Toronto, i když prohrávala o 17 bodů. Kromě Tyrese Maxeyho (27 bodů) přispěl k vítězství 20 body Joel Embiid a 18 body Jaylen Brown.
Hosté povolili Sixers střelbu s úspěšností přes 52 procent a nestačilo jim ani 31 bodů a 14 doskoků RJ Barretta nebo 26 bodů Immanuela Quickleyho.
Devin Booker pomohl 30 body k vítězství Phoenixu nad Charlotte 101:96. První utkání proti svému bývalému celku odehrál Miles Bridges, který se podílel na výhře 11 body. Po špatném začátku sezony zvítězili Suns počtvrté z posledních pěti zápasů.
Za Hornets, jimž scházely některé opory, dal 21 bodů Coby White. Ačkoli Phoenix vedl až o 17 bodů, výhru si zajistil až poslední částí, do níž vstupoval za stavu 72:76, ale vyhrál ji 29:20.
Minnesota si proti Dallasu vybudovala náskok až 44 bodů a nakonec také vyhrála jednoznačně 133:94. Bones Hyland zaznamenal 24 bodů za 22 minut, LaMelo Ball přidal 22 bodů a devět asistencí. Lídrem Dallasu byl Zaccharie Risacher s 22 body, Cooper Flagg dal jen 12 bodů.
Smart pyká z ránu pěstí
Houstonu bude tři zápasy chybět Marcus Smart. Dvaatřicetiletý basketbalista dostal trest za úder pěstí do obličeje Charlese Basseyho z Golden State Warriors.
Marcus Smart was assessed a flagrant 2 and ejected after throwing a punch at Charles Bassey. https://t.co/50qOhVowK3— ESPN (@espn) November 12, 2026
Incident se odehrál ve středečním utkání, kdy Smart 21 sekund před koncem třetí čtvrtiny udeřil Basseyho do nosu. Držitel ocenění pro nejlepšího obránce NBA za rok 2022 byl vyloučen a poté ho potrestalo i vedení soutěže.
Smart kvůli tomu vynechá zápasy s Utahem, Washingtonem a Miami. Na platu bývalý hráč Bostonu, Memphisu, Washingtonu a Los Angeles Lakers přijde přibližně o 125 500 dolarů (asi 2,6 milionu korun).
Nováček Wilson si zlomil ruku
Basketbalistům Chicaga bude čtyři až šest týdnů chybět nováček Caleb Wilson. Čtvrtý hráč letošního draftu si podle klubového webu zlomil pravou ruku a podrobil se operaci.
Wilson se zranil ve středečním utkání se San Antoniem, které Bulls prohráli 119:124. Pro Chicago, jež prochází přestavbou kádru a po osmi porážkách za sebou má bilanci jednoho vítězství a devíti proher, jde o citelnou ztrátu.
Dvacetiletý Wilson nastoupil v sezoně do všech deseti dosavadních utkání Chicaga a pokaždé byl v základní sestavě. V průměru zaznamenal 18,9 bodu a 6,2 doskoku na zápas.
Výsledky basketbalové NBA:
Washington - Detroit 140:144 po prodl.