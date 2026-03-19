Záhadná bolest zad? Cunninghama lékaři diagnózou zaskočili: Zkolabovala vám plíce

  17:50
Detroitští basketbalisté se nejméně dva týdny budou muset v NBA obejít bez svého lídra Cadea Cunninghama. Nejlepší střelec týmu, považovaný za jednoho z adeptů na ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče sezony, utrpěl kolaps levé plíce. O diagnóze informovali Pistons na sociálních sítích, podle klubu lékaři znovu za dva týdny posoudí Cunninghamův stav.
Cade Cunningham z Detroit Pistons se zranil na washingtonské palubovce. | foto: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Profimedia.cz

Avizovaná délka pauzy by neměla ohrozit start čtyřiadvacetiletého rozehrávače vedoucího týmu Východní konference v play off, které začne 18. dubna. Do konce základní části zbývá Pistons sehrát 14 utkání.

Není jasné, kdy přesně Cunningham zranění utrpěl. Hvězda týmu ale nedohrála úterní vítězný zápas s Washingtonem. První hráč draftu z roku 2021 z utkání odstoupil už v první čtvrtině se silnými bolestmi zad. O několik minut dříve upadl na palubovku ve snaze získat volný míč.

Cunningham v této sezoně odehrál 61 zápasů s průměry 24,5 bodu, 9,9 asistence, což ho řadí na druhé místo v lize, a 5,6 doskoku. Ještě čtyři starty mu chybí k tomu, aby se mohl ucházet o některé z hlavních ocenění po skončení sezony.

NBA hraje Cunningham za Detroit pátým rokem, pouze v minulé sezoně měl vyšší střelecký průměr (26,1). Pistons mají aktuálně třetí nejlepší bilanci v celé soutěži (49-19), lépe jsou na tom jen v Západní konferenci Oklahoma City (55-15) a San Antonio (51-18).

