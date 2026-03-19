Záhadná bolest zad? Cunninghama lékaři diagnózou zaskočili: Zkolabovala vám plíce

Avizovaná délka pauzy by neměla ohrozit start čtyřiadvacetiletého rozehrávače vedoucího týmu Východní konference v play off, které začne 18. dubna. Do konce základní části zbývá Pistons sehrát 14 utkání.
Oklahoma City vyhrála podesáté v řadě, Detroitu se zranila největší hvězda
Není jasné, kdy přesně Cunningham zranění utrpěl. Hvězda týmu ale nedohrála úterní vítězný zápas s Washingtonem. První hráč draftu z roku 2021 z utkání odstoupil už v první čtvrtině se silnými bolestmi zad. O několik minut dříve upadl na palubovku ve snaze získat volný míč.
Cunningham v této sezoně odehrál 61 zápasů s průměry 24,5 bodu, 9,9 asistence, což ho řadí na druhé místo v lize, a 5,6 doskoku. Ještě čtyři starty mu chybí k tomu, aby se mohl ucházet o některé z hlavních ocenění po skončení sezony.
NBA hraje Cunningham za Detroit pátým rokem, pouze v minulé sezoně měl vyšší střelecký průměr (26,1). Pistons mají aktuálně třetí nejlepší bilanci v celé soutěži (49-19), lépe jsou na tom jen v Západní konferenci Oklahoma City (55-15) a San Antonio (51-18).