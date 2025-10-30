Bundesliga? O dva kroky výš než Česko, líčí Bálint. I díky slovenskému kouči v ní září

Zrovna v utkání, na které se přijeli podívat nový reprezentační trenér Luboš Bartoň a manažer Jiří Welsch, se pořádně ukázal. Dvaadvacetiletý basketbalový talent Richard Bálint zaznamenal v dresu bundesligového Bamberku 18 bodů, k tomu přidal pět asistencí a šest zisků. Potvrdil tak, že zažívá povedený vstup do angažmá v prestižní soutěži a že patří mezi naděje pro budoucnost národního týmu.
Richard Bálint v dresu bundesligového Bamberku.

Ostatně, právě proto za ním Bartoň a Welsch na nedělní duel proti Chemnitzu přicestovali.

„Věděl jsem, že na zápase budou, ale vůbec to nehrálo roli,“ ohlíží se Bálint pro iDNES.cz za vítězstvím 96:82, při němž byl nejužitečnějším hráčem domácího Bamberku.

„Pokaždé chci na hřišti odevzdat maximum a pomoct týmu, abychom vyhráli. A zrovna se to takhle sešlo, že se mi utkání povedlo.“

Co jste si s Lubošem Bartoněm a Jiřím Welschem po vašem povedeném vystoupení říkali?
S oběma jsem byl ve spojení už předtím, takže to nebylo tak, že bychom se sešli po nějaké dlouhé době. Spíš jsme řešili konkrétně ten zápas a celkovou atmosféru, ale určitě potěší, když o vás má trenér zájem.

Jak vnímáte obecně příchod Luboše Bartoně k národnímu týmu?
Pro mě je fajn, že se snaží dávat prostor nám mladým hráčům. Hrál jsem pod ním v Brně, kde byl asistent, takže už ho nějakou dobu znám. A jsem jedině rád, že do reprezentace přišel trenér, který je Čech. Snad to pomůže v té obměně, která nás teď čeká.

Bálint očima Bartoně

„Je velká vlaštovka do budoucna pro celý český basket. Na začátku sezony hraje velmi uvolněně, pomalu nedělá chyby, má skvělou ruku a pokaždé když vystřelí, tak člověk má pocit, že míč musí jít do koše. I v obraně byl proti Chemnitzu velmi aktivní, takže celkový dojem byl, že do ligy patří. Předvedl fantastický výkon a jsem rád, že jsem ho viděl naživo.“

Vy sám máte do reprezentace chuť?
Určitě. Vždycky rád přijedu, nehledě na to, kdo je trenér. Už jsme se o tom lehce bavili i s Lubošem, jestli mám zájem, tak jsem říkal, že určitě, že budu moc rád.

Byl jste i součástí nepovedeného mistrovství Evropy. Co bylo na šampionátu špatně?
Hodně věcí si v průběhu turnaje nesedlo, ale už je to za námi a chceme se soustředit na další výzvy.

Když půjdeme k vašemu klubovému angažmá, jste v Bamberku, kam jste přišel v létě z Brna, spokojený?
Ano, lepší úvod bych si ani přát nemohl. Přitom jsem první měsíc kvůli reprezentaci chyběl, ale potom mi spoluhráči a taky trenér Anton Gavel příchod usnadnili.

Je výhodou, že máte slovenského kouče?
Jednoznačně. Je o hodně příjemnější, když na vás v novém prostředí nemluví jen anglicky nebo německy.

Ve Španělsku to nevyšlo, co Německo? Bálint míří z Brna do bundesligy

Jak se váš přestup do Bamberku zrodil?
Začalo to v lednu, kdy jsem proti nim hrál ještě za Brno Severoevropskou ligu. Měli možnost mě vidět naživo a od dubna jsme byli s trenérem ve spojení. On pak byl první, kdo mi volal s nabídkou angažmá, a domluvili jsme se hned, ani jsem o ničem nemusel přemýšlet. Pěkně si to sedlo.

Bamberk je devítinásobným německým šampionem. Jde poznat, že je to tradiční klub?
Ano, je vidět, že basket tady má historii, hrála se tady Euroliga a hodně let byli na vrcholu ligy. Lidi ve městě basketem žijí. Z celé organizace jde cítit, že dlouhé roky hrála mezinárodní soutěže. Má už nějakou vizitku a všechno je hodně profesionální.

Kolik diváků chodí na zápasy?
Doma jsme poprvé hráli až teď proti Chemnitzu a přišla plná hala. Atmosféra byla neskutečná, už půl hodiny před začátkem bylo skoro plno a pak diváci fandili od první vteřiny. A i když se nedaří, tak za vámi pořád stojí.

Zjišťoval jste si, jak to v klubu chodí, od Tomáše Kyzlinka a Jaromíra Bohačíka, kteří v něm také působili?
Ano a potvrdili mi to, co jsem si o Bamberku už myslel, tedy že to je skvělá organizace. Oba říkali, že tady byli opravdu spokojení.

Jaké máte pro tuto sezonu ambice?
V posledních letech na tom klub nebyl úplně dobře, minulý rok skončil v bundeslize 15. ze 17. Takže teď je hlavní cíl dostat se do play off a potom na to navázat. Nechci říkat, že jdeme vyhrát titul, ale když postoupíme do play off, můžeme se od toho odrazit.

V minulé sezoně jste hrál za stříbrný celek NBL Brno, předtím jste poznal i druhou španělskou ligu. Jak je na tom bundesliga v porovnání s těmito soutěžemi?
Je určitě o dva kroky výš než česká i druhá španělská liga, ty jsou zhruba na podobné úrovni. Je více atletická, působí v ní hodně Američanů, hraje se víc jeden na jednoho a má dynamický styl. Asi mi to víc vyhovuje, protože tím, jak je všechno rychlejší, tak je na hřišti více místa.

Richard Bálint a Petr Křivánek na tréninku před EuroBasketem.
Brněnští a Nymburští basketbalisté společně slaví po finále NBL. O muziku se s...

Jak cenným impulsem v kariéře je pro vás možnost zahrát si tak kvalitní soutěž?
Jsem samozřejmě rád, ale nechci usnout na vavřínech a spokojit se s tím. Chci na sobě pořád pracovat a doufám, že to nebude můj strop.

Proti Chemnitzu za vás bodovalo šest Američanů, tři Němci a pak vy. Nemáte v týmu skupinky podle národností?
Je pravda, že Američané se baví trošku víc spolu, Němci zase mezi sebou a já jsem něco mezi, ale neřekl bych, že by se to tady nějak skupinkovalo. Všichni jsou v klidu.

Bamberk má zhruba 80 tisíc obyvatel a leží tři a půl hodiny autem od Prahy. Jak jste se tam zabydlel?
Je tady se mnou přítelkyně, která mi to dost zpříjemňuje. Nenudím se a většinu věcí děláme spolu. Je to tady opravdu fajn. Počasí i další podmínky jsou podobné jako v Česku, jen si zvykám, že je tady v neděli všechno zavřené. A kdyby mi něco chybělo, tak Česko je za rohem. To je taky bonus.

Reprezentace se představí doma na konci listopadu

Čeští basketbalisté – velmi pravděpodobně i s Richardem Bálintem – odehrají první utkání pod vedením nového trenéra Luboše Bartoně 28. listopadu v pražské hale Královka. Proti Švédsku vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2027, vstupenky jsou v prodeji ZDE.

Vstoupit do diskuse

