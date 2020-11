Budeme se asi trochu hecovat, těší se Obasohan na spoluhráče z klubu

„Škoda, že v nominaci není i Vojta Hruban, ale jsou tam Krojc a Luboš. Takže se před zápasem asi budeme trochu hecovat. A určitě budu mít co poradit našemu trenérovi, ale oni zase budou mít co říci o mně jejich trenérovi. Mojí výhodou může být, že už jsem pochytil nějaká česká slovíčka, tak třeba budu rozumět některým jejich pokynům,“ řekl Obasohan v rozhovoru pro FIBA a česká média.

Je to pro něj v reprezentaci nezvyklá situace. „Neměl jsem zatím moc příležitostí hrát proti klubovým spoluhráčům za národní tým. Vždy je to trochu zvláštní, když hrajete proti někomu, koho dobře znáte a s kým se vídáte každý den. Moc se na tuto zkušenost těším,“ podotkl Obasohan, který se v Nymburce rychle aklimatizoval a zařadil se mezi opory.

Své klubové spoluhráče má detailně zmapované, protože hru Nymburka pečlivě studoval. „Hodně jsem se díval na videa ze zápasů a zjišťoval, jakými hráči jsou Petr Benda, Vojta Hruban a další. Zjišťoval jsem, jestli raději střílí z levé strany, z pravé strany, jak se chovají při clonách a podobně. Musím studovat své spoluhráče stejně, jako studuji před zápasy protivníky, abych jim mohl přihrávat do pozic, které mají nejraději,“ prohlásil Obasohan.

Své schopnosti už předvedl českým fanouškům i ve dvou zápasech Ligy mistrů, v kterých pomohl týmu k výhrám. „Nymburk je skvělý klub. Máme tu výborné trenéry a spoluhráči jsou také výborní. Všichni mě uvítali s otevřenou náručí. Není jednoduché přijít do klubu v rozběhnuté sezoně, ale spoluhráči mi to hodně usnadnili. Nymburk má mimořádnou historii a já jsem moc rád, že se mohu stát jeho součástí a také bych se rád zapsal do jeho historie,“ uvedl.



Zatímco Češi mají jako pořadatel jedné ze skupin odloženého ME kvůli pandemii koronaviru na rok 2022 účast jistou, Belgie bojuje o postup. Obasohan má na dosavadních výhrách nad Litvou 86:65 a Dánskem 88:72 velký podíl. S průměrem 18,5 bodu na zápas je druhým nejlepším střelcem týmu za Jonathanem Tabuem.



„Vždy se snažíme předvádět to nejlepší, co v nás je. Věříme si a víme, že když do toho dáme všechno, tak máme dobrou šanci vyhrát. To se ukázalo i v minulém reprezentačním okně, kdy výhru nad Litvou asi moc lidí nečekalo,“ uvedl bývalý hráč Avellina, Gothy, Arizony Suns a Bambergu.



Belgičtí basketbalisté by rádi napodobili své reprezentační kolegyně, které na posledních dvou ME vybojovaly třetí a páté místo. „Ženy nám nastavily laťku hodně vysoko a teď je na nás, abychom je napodobili. Máme za sebou dva dobré zápasy a musíme takhle pokračovat. Máme velké cíle a tyto dva zápasy s Českem a Litvou jsou pro nás velmi důležité,“ podotkl.

„Naše výhoda je, že jsme přehlížení. Jsme malá země, nepatříme k velkým basketbalovým jménům a nehrajeme ve velkých klubech. Soupeři nás snadno podcení. My ale chceme také ukázat, jak jsme talentovaní a že patříme mezi nejlepší, dodal Obasohan.