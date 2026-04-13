El Nordico ve čtvrtfinále nebude. Sluneta ale může Válečníky poslat do předkola

Ještě jedno El Nordico ale fanoušci uvidí v sobotu v závěrečném kole nadstavbové skupiny A1 a náboj mu chybět nebude, Armex musí nutně zvítězit, aby se vyhnul předkolu play off.
„Zamotalo se to a my rozhodně máme o co hrát. Derby musíme urvat,“ velí Lukáš Houser, děčínský generální manažer.
Před závěrečným dějstvím skupiny A1 je Písek pátý s bilancí 18 výher – 17 porážek, šestá Opava a sedmý Děčín mají shodně 17 vítězství a 18 proher. Opava sobotním triumfem srovnala s Válečníky vzájemné zápasy na 2:2 a navíc v nich má lepší skóre, takže v případě shody po posledním kole by byla v tabulce výš než Děčín. Horší bilanci má Armex i s Pískem.
Aby se Válečníci vyhnuli předkolu, musí porazit Ústí a Opava doma prohrát s Ostravou. Druhá možnost je, že se všichni tři „kohouti“ srovnají na stejné bilanci 18 výher a 18 porážek, pak by rozhodla minitabulka s pořadím: 1. Opava, 2. Děčín, 3. Písek. Do předkola by tak museli Sršni, kteří v posledním kole mají nejtěžší los – hrají na palubovce druhých Pardubic. „Ve vlastních rukou to nemáme, ale to nás nemusí zajímat. Pro nás je teď důležitý jen zápas s Ústím.“
|
Opava dostala Děčín za sebe. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu
V sobotu proti Opavě nastoupil Děčín už bez Američanů Davise a Randa, které klub nečekaně propustil. Důvody? Chybějící válečnický drajv i chemie v kabině, tým měl dostat impulz. „I když jsme prohráli, viděl jsem tam dobré vstupy hlavně od mladých hráčů. Přinesli tam tu energii, co jsme chtěli,“ ocenil Houser.
Dvacetiletý pivot Oliver Žižka dal pět bodů a získal pět faulů, jenže zápas kvůli nepříjemnému zranění nedohrál. „Praštil se do hlavy, nemohl pak hrát prvoligové play off, ale naštěstí by měl být v pořádku,“ ujistil šéf Armexu.
Před vrcholem sezony chtějí Válečníci ještě posílit o jednoho hráče, jasno by mělo být v nejbližších dnech. „Je to v řešení, mělo by to snad dopadnout,“ věří Houser.