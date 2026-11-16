Brownův skvělý návrat do ligy pomohl Hradci k první stovce

Američan, kterého Šinik zastoupil na pět zápasů po dobu jeho zranění, to předvedl už v úterý v postupovém duelu Českého poháru a poté hradecký tým svým výkonem nasměroval ke čtvrté letošní ligové výhře, doprovázené dokonce první stovkou sezony (106:82).
Odnesl to tým Olomoucka, který zůstal na jediném vítězství. Naopak Hradec směřuje nejen k poklidné cestě za záchranou, ale stále drží šanci zahrát si play off.
Hradecká GAPA se k výhře prostřílela díky skvěle zvládnuté druhé čtvrtině, v níž zaznamenala málokdy vídaných 40 bodů (40:26). Už v poločase tak vedla o 16 bodů (60:44) a po přestávce svůj náskok s přehledem kontrolovala. I výbornou střelbou za tři body, trojek proměnila osmnáct oproti pouhým pěti ze strany hostů.
A činil se i zmíněný Brown. Ve střelecké listině vlastního družstva ho sice překonali Tomáš Dvořák (20 bodů) a Elijah Morgan (16), ale Brown k 15 bodům zaznamenal deset doskoků a osm asistencí. Výborný výkon!
Zopakovat ho bude moci už ve středu a znovu na domácí palubovce. Hradec totiž ve své hale v Třebši přivítá tým Písku (začátek v 19 hodin) a výhra nad favoritem by pro něj měla velkou cenu. Stejně jako úspěch hned v následujícím sobotním duelu v Pardubicích.
Na Hradec tam čeká druhé prestižní derby sezony, ve kterém bude odolávat zatím druhému týmu tabulky. Před dvěma měsíci mu sice na domácí palubovce v zápase NBL podlehl (78:88), ale v přípravě svého velkého rivala porazil.