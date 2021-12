Brooklynu proti Philadelphii nepomohl ani návrat střelce Duranta

Oba týmy se střídaly ve vedení, ještě pět minut před koncem těsně vedl Brooklyn po dvou koších Duranta, jenže o tři minuty později dali hosté dvě trojky po sobě a získali sedmibodové vedení, které už nepustili. A to hlavně díky 34 bodům Joela Embiida a 25 bodům Tyrese Maxeye.

Patnáct sekund před koncem se Embiid s Durantem dostali do slovní roztržky a oba dostali technickou chybu. Nažhavený Embiid pak výhru slavil hodně emotivně a po hráčích Brooklynu pokřikoval, ať jdou domů. „Jde jen o soupeření. Já mám ke Kevinu Durantovi velký respekt. Jestli má někdo více talentu než já, tak je to právě on. Obdivuji jeho hru. Ale každá výhra je důležitá, zvláště když porazíte nejlepšího v konferenci,“ řekl Embiid.

Brooklyn vedle Duranta táhl i James Harden, který zaznamenal triple double za 33 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí. Sixers uspěli i bez trenéra Doca Riverse, který musel do karantény kvůli pravidlům koronavirového protokolu. Mužstvo vedl asistent Dan Burke.

Třetím týmem Východní konference jsou obhájci titulu z Milwaukee, kteří porazili domácí Orlando 136:118 a připsali si pátou výhru za sebou. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 33 body a 12 doskoky. Jrue Holiday přidal 25 bodů a Khris Middleton 22. Z této trojice zaznamenal každý alespoň dvacet bodů už v sedmém zápase v sezoně a Bucks všechny vyhráli.

Washington doma zdolal Cleveland 110:93 a připsal si důležité vítězství v boji o nejlepší šestku Východní konference. Z osmé příčky nyní ztrácí na pátý Cleveland dvě výhry. Bradley Beal, který se stejně jako Durant vrátil z dvanáctidenní karantény, táhl Wizards s 29 body a 10 asistencemi.

Ze čtvrtečního programu vypadl zápas Denver - Golden State, který pár hodin před začátkem odložilo vedení NBA kvůli nedostatku zdravých hráčů domácích Nuggets. Sestavu Denveru zdecimovala zranění a nové případy nákazy koronaviru, do karantény musel i kouč Michael Malone. Od začátku sezony je to jedenáctý odložený zápas v lize.