Rozpad dynastie, která nevznikla. Jak Brooklyn rozkmotřil tři velikány

Šestnáct zápasů není vysoké číslo. Pokud máte velké štěstí - a kvalitu -, můžete během nich bez zaváhání proskotačit vyřazovacími boji až k titulu. V základní části se jedná o porci, kterou tým stihne absolvovat zhruba za první měsíc sezony.

A jde rovněž o počet utkání, které spolu zvládli Harden, Durant a Irving odehrát. Toť vše. Další už brooklynští tři králové ani nepřidají.

Pokud byli všichni zdraví a nepodléhali svým vrtochům, dominovali. Třináct vítězství, jen tři porážky. Představte si, kdyby...

Kdyby Kevina Duranta netrápilo čím dál chatrnější zdraví.

Kdyby James Harden nalezl svou střeleckou pohodu z let dřívějších a nemusel rovněž vynechat velkou část své úvodní brooklynské sezony.

Kdyby Kyrie Irving netrucoval, nechal se naočkovat a nemusel kvůli proticovidovým pravidlům vynechávat domácí střetnutí.

V létě 2022, čili sezonu a půl po Hardenově příchodu, je situace následující. Zmíněný vousáč už je pryč, brzy zatoužil po změně a klub mu umožnil přesun do Philadelphie, kde se setkal se svým „osudovým“ generálním manažerem Darylem Moreym.

Irving i Durant jsou stále na soupisce, ovšem ne na dlouho.

První jmenovaný sice na konci června aktivoval klauzuli o ročním prodloužením smlouvy, jenže přestupové spekulace proudí dál a je veřejným tajemstvím, že podivínský rozehrávač, jenž se vší vážností pochybuje o kulatosti Země, touží po přesunu do Los Angeles Lakers a shledání s LeBronem Jamesem.

Než však Brooklyn vymění Irvinga, musí splnit úkol nejobtížnější: najít partnera (nebo partnery) pro Durantův trejd.

Dvojnásobný nejužitečnější hráč finálové série zažádal o transfer, což u něj tedy není ničím šokujícím. Loajalitou se zrovna neproslavil...

Z jeho gigantického kontraktu každopádně zbývají ještě čtyři roky a zahrnout do svého rozpočtu takovou mzdu si nemůže kvůli složitým finančním pravidlům NBA dovolit jen tak někdo.

Durant během léta angažmá změní, o tom není pochyb. A bude to brzy, vždyť jako by liga vstoupila do stávky. Že nechápete? Prvního července se otevřel trh s volnými hráči, kvůli očekávané obří výměně se však týmy bojí, jak bude soutěž za pár dní vypadat. Nepodepisují tak smlouvy s novými basketbalisty a vyčkávají, přitom toto období bývá obvykle divoké až běda.

Na Duranta se vyptává většina týmů napříč NBA. Některé - jako třeba Miami nebo Phoenix - by jej rády využily pro boj o titul, další - Utah či Indiana - zase mohou složit jako třetí celek výměny, který převezme pár hráčů z ošklivými smlouvami a několik výběrů v draftu, aby byl trejd po finanční stránce vůbec možný.

Cena pro kupce bude monstrózní. Před pár dny si v Minnesotě vysnili příchod Rudyho Goberta, za francouzského obra poslali Utahu mimo jiné čtyři výběry v prvním kole draftu a Walkera Kesslera, číslo 22 letošního výběru talentů.

Ohromná nálož.

A to - při vší úctě ke Gobertovi, trojnásobnému nejlepšímu obránci NBA - nepatří s Durantem do stejné kategorie. Pro příchod hubeného střelce bude třeba zaplatit ještě víc.

Proč to nefunguje?

Do Brooklynu přicházel Durant jako dvojnásobný šampion. Po podpisu smlouvy takzvané „sign and trade“ dohody s Golden State, na základě které museli Nets přenechat tehdejším poraženým finalistům nadějného D’Angela Russella a přetvořit svůj poměrně slušně hrající tým, vynechala hvězdná posila kompletní sezonu 2019/2020 kvůli pochroumané achilovce.

I Irving se už v době přesunu do velkoměsta na východním pobřeží mohl honosit prstenem pro vítěze nejslavnější basketbalové soutěže. Jen Harden na nejvyšší stupínek čekal (a čeká), o to větší však motivaci měl.

Nets se pustili do all-in módu. Všechno, nebo nic. Přivedli veterány Blakea Griffina, LaMarcuse Aldridge, Jeffa Greena, ponechali si vadnoucího DeAndreho Jordana. Na lavičce měli elitního trojkaře Pattyho Millse nebo lety prověřeného Paula Millsapa. Prostě pokus o rychlé vítězství. A když to nevyjde teď, tak třeba za rok. Pak už těžko.

Nyní je jasné, že nevyšlo zhola nic. Výprask 0:4 v úvodním kole letošního play off od Bostonu - už bez Hardena - završil nepovedený projekt ambiciózního celku s pohlednou novou arénou.

Durantův kontrakt s Nets 2022/23: 44,1 mil. dolarů

2023/24: 46,4 mil. dolarů

2024/25: 49,9 mil. dolarů

2025/26: 53,3 mil. dolarů

Majitel Joe Tsai se do basketbalových operací příliš neplete, dění sleduje zpovzdálí. Tohle už ale i na něj bylo moc.

S Irvingem měl neshody dlouhodobě, na rozdíl od rozehrávače je totiž naopak velkým propagátorem proticovidové vakcíny. „Už mám v sobě čtyři dávky. Jakmile bude k dispozici další posilující, tak na ni hned půjdu,“ prozradil loni v říjnu.

Původně kvůli svému odmítavému postoji nesměl Irving s týmem ani trénovat, jenže Durant si jeho znovuzapojení u Tsaie vyprosil.

A tím se všechno ještě zhoršilo. Atmosféra v kabině vadla, hráči jako by nespolupracovali, mužstvo nemělo žádný systém. Rozladěný Harden s vědomím, že nový kontrakt s Irvingem poblíž nepodepíše, si tedy řekl o změnu prostředí. Načež přišla další pohroma.

Z Philadelphie na oplátku dorazil Ben Simmons. Jednička draftu z roku 2016 je nepochybně talentovaná, fyzické dispozice má navíc perfektní a zvládá hrát jak na pozici rozehrávače, tak v případě nutnosti i pod košem. K tomu famózně brání.

Jenže musí chtít hrát.

Ben Simmons (vlevo) a Kevin Durant z Brooklyn Nets na lavičce.

Pomineme-li divoký Simmonsův konec v organizaci 76ers, měli Nets rázem líbivý kousek do skládačky, který může pomoci k rychlému úspěchu, ale zároveň se na něm dá stavět i do budoucna.

Simmonse ovšem pořád něco bolelo, aspoň to tedy tvrdil. Realizační tým Brooklynu už zahrnul Australana do svých zoufalých plánů pro čtvrtý zápas proti Bostonu, kdy Newyorčané čelili vyřazení. Basketbalistu ale údajně píchlo v zádech a nastoupit odmítl. Vynechal tak kompletní ročník.

A co teď? Jak se dostat z noční můry, která původně vypadala jako sen?

Nejspíš přijde přestavba. Nets jsou téměř jediným mužstvem aktivním na přestupovém trhu. Podepsali za velmi příznivých podmínek smlouvy s T. J. Warrenem a Edmondem Sumnerem, kteří se vracejí po dlouhých zraněních. Prodloužili smlouvu s defenzivně zdatným Kesslerem Edwardsem, z Utahu přivedli dalšího výborného obránce Royce O’Neala.

Připravují si tak prostor pro Durantův megatrejd, který ve výsledku může být největším v historii. A jestli zůstane Simmons, rovněž není jasné.

Žádný tým totiž nesmí mít na soupisce dva hráče, kteří jako nováčci podepsali prodloužení smlouvy v maximální možné výši. Případný transfer kupříkladu s Miami by tak nemohl obsahovat pivota Bama Adebaya, o němž se spekulovalo jako možném protikusu.

Jisté je, že rozladěného Duranta v Brooklynu nechtějí. Hráč chce pryč, tým je ochotný jednat, teď jen najít odpovídající nabídku.

A pak vstoupí Nets do nové fáze. Budou mazat škody, které tři rozkmotření velikáni v Barclays Center zanechali.