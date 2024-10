Nepotismus v NBA. Jordanovi synové na draft ani nepomysleli, Bronny míří výš

Starší z nich Jeffrey rozhodně nebyl takovým talentem jako slavný táta, což poznali i televizní diváci ve třech přenosech ze zápasů jeho střední školy, které s velkou pompou přenášela ESPN. O šanci ještě zabojoval na prvodivizní University of Illinois, odmítl se vydat schůdnější cestou, ale neuspěl.

Marcus byl větší nadějí, ale už v dětství si s bráchou vyslechl: „Táta tady není od toho, aby vás zachraňoval.“ A tak dalšímu z rodu Jordanů nezbývalo než ostatním dokazovat, že na basketbalovou kariéru má.

Přechod z poměrně úspěšného působení na střední do výběru University of Central Florida se obešel bez většího humbuku. Jistě, ve chvíli, kdy do haly na zápas zavítala legenda Chicago Bulls, i okolí zpozornělo.

Žádné šílenství se ale nekonalo. A to ani po výrazném zlepšení ve druhém ročníku, kdy se z průměru 8 bodů, 3,1 doskoku, 2,5 asistence posunul k číslům 15,2 bodu, 2,8 doskoku, 3,3 asistence. Přičemž se i hráči s horšími statistikami dostali do výběru draftovaných v roce 2011.

Možná se v NBA trochu báli jeho vystupování mimo palubovku. Vždyť na univerzitě odmítal sundat jordanky a školu tím připravil o sponzorský kontrakt s Adidasem. V Las Vegas ho načapali v kasínu, kam ve svém věku rozhodně nepatřil. V opilosti se dostal do konfliktu s dvěma ženami, což musela řešit policie. A že by byl bůhvíjaký dříč, se také říct nedá.

Marcus Jordan a Jeffrey Jordan v dresu University of Central Florida. Michael Jordan sleduje zápas Charlotte v NBA se syny Jeffreyem a Marcusem (uprostřed).

Ovšem prestižní soutěž odjakživa spojuje na palubovce dosti rozdílné charaktery, ze kterých se může časem vyklubat miliardář, starosta významného města nebo zločinec.

Jenže synové se zavedeným příjmením to dlouho měli objektivně těžší. Jako by se kluby bránily nařčením z protěžování a radši sahaly po jiných hráčích, byť toho později litovaly.

Protože zástupci nové generace často byli ještě lepší než tátové.

Takový Jalen Brunson dorostl v tahouna New York Knicks, přestože na řadu přišel jako 33. v roce 2018. Přitom táta Rick nebyl žádný nazdárek.

Šest týmů si v roce 2009 nechalo utéct Stephena Curryho, syna baskeťáka Della, který se za deset let působení stal nejlepším střelcem historie Charlotte Hornets. O dva roky mladší Seth unikl při draftu zájmu úplně, přitom už v NBA odehrál 482 zápasů.

Sonya Curryová gratuluje svému synovi Stephenovi k velkému výkonu a postupu Golden State. V pozadí Dell Curry.

Golden State Warriors se trefili i s Klayem Thompsonem, jedenáctou volbou roku 2011, která se narodila, když táta Mychal válel za Los Angeles Lakers. Dohromady mají z NBA šest titulů (1987, 1988, 2015, 2017, 2018, 2022).

A kolik manažerů si v minulosti muselo rvát vlasy, že jméno Kobe Bryant zaznělo během draftu 1996 až jako třinácté v pořadí. Otec Joe se pak ještě mnohokrát dmul pýchou.

Báli se takového výčtu Lakers?

Těžko říct, spíše se pustili do hry o dva Jamese.

Bronny James ve své jediné univerzitní sezoně posbíral v průměru 4.8 bodu, 2,8 doskoku, 2,1 asistence. Po zástavě srdce se dočkal zaslouženého obdivu, že se na palubovku znovu vrátil a zarputile makal.

Ale znovu stojí za připomenutí, že Marcusi Jordanovi na draft nestačily lepší statistiky.

Bez povšimnutí prošel také Scotty Pippen junior s průměry 17,5 bodu, 3,1 doskoku a 4,3 asistence za tříletou univerzitní kariéru za Vanderbilt. Šanci pak dostal v sezoně 2022/2023 od Lakers a poté pookřál s přesunem k Memphis Grizzlies. Shareef O’Neal, Shaquilleův prvorozený syn, taky neuspěl, avšak na univerzitě patřil k těm méně výrazným (2,6 / 3,1 / 0,1). I jeho kariéru zkomplikovaly srdeční potíže.

Jenže o velkém snu vidět syna v NBA (a dokonce si s ním zahrát) hovořila jen jedna z legendárních figur...

V ostrých přípravných zápasech se zatím Bronny také příliš nepředvedl. A když hrál v neděli společně s tátou LeBronem proti Phoenix Suns, skončil bez bodu. Do NBA ovšem přichází s nálepkou horlivého obranáře, a tak statistiky v jeho případě mohou klamat.

J. J. Redick, trenér Lakers, věří: „Ještě si užijou spoustu společných momentů.“

Aby ovšem obhájil jeho nasazení do základní části NBA, bude muset Bronny předvést víc i v útoku. Příležitost v Los Angeles zajisté dostane.