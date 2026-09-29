Musel čekat, že během mediálního dne dostane na toto téma řadu dotazů. Vždyť přesun 41letého veterána LeBrona Jamese k Philadelphia 76ers byl jednou z hlavních basketbalových zpráv léta.
V Kalifornii spolu strávili dvě sezony, nyní na sebe můžou narazit i jako soupeři.
Pokud budou oba zdraví, vyběhnou proti sobě 25. prosince.
„Těším se na Vánoce,“ usmál se Bronny James, který byl draftován v roce 2024. „Snad si proti sobě zahrajeme, moc bych si to užil.“
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Americkým novinářům také líčil, jak doufá, že vystoupí z tátova stínu a ukáže, že do vybrané basketbalové společnosti patří. „Ale více jsme to spolu nerozebírali. On má svou cestu a já taky. Ví, že se chci dál rozvíjet jako hráč. Na to jediné se soustředím.“
V Lakers bude doplňovat také hvězdné duo Luka Dončič a Austin Reaves, na které nyní bude směřovat hlavní pozornost.
To LeBron James zapadne do soukolí Sixers, kteří logicky mají ty nejvyšší ambice. Přivedli také Jaylena Browna z Boston Celtics, v kádru zůstávají Tyrese Maxey, Joel Embiid či V. J. Edgecombe.
„Neodjel jsem od rodiny, abych vypadl ve druhém kole,“ avizoval nejlepší střelec historie NBA, kterého čeká 24. sezona v soutěži. „Vím, kdo jsem a co všechno s mým příchodem souvisí. Někdy to může být vnímáno negativně. Samozřejmě vše bude chtít trochu času. I když mi je jasné, že lidé chtějí výsledky hned. Ale my neděláme instantní ovesnou kaši.“
PŘED 24. SEZONOU V NBA. LeBron James pózuje v dresu Philadelphia 76ers.
S Philadelphií podepsal dvouletou smlouvu. Během jejího plnění by tuze rád dosáhl na pátý mistrovský titul.
„Měl jsem seznam pěti týmů, které mě zajímaly. S Tyresem (Maxeym) spolu skvěle vycházíme a hodně jsme se bavili. Vyptával jsem se ho, jak by viděl mé případné zapojení do týmu,“ přibližoval.
Na úspěch ovšem pomýšlí i jeho syn. „Jsme mladí, budeme hrát rychle. Věřím, že máme velkou šanci dojít daleko,“ burcoval Bronny.
Kdo bude nakonec úspěšnější?
Táta, nebo syn?