Lakers poslali syna LeBrona Jamese do záložního týmu, bude hrát nižší soutěž

Má za sebou zhruba týden ve funkci nového trenéra FK Pardubice. Podle jeho slov velmi intenzivní. David Střihavka nejdřív narychlo skočil do ligy utkáním v Ďolíčku proti Bohemce (0:0), kdy svůj nový...

Vyhodit hráče? I to patří k mé práci. Vincour si zvyká na roli manažera

I po nedávném skončení kariéry chodí hokejista Tomáš Vincour pořád do stejné haly, kde je doma Kometa. Jenom už se od vstupu nevydá do hráčské kabiny a na led, ale o patro výš do kanceláře. Brněnský...