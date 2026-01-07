Brno si znovu poradilo s ligovým nováčkem. Hradec však vzdoroval i tentokrát

Basketbalisté Brna po osmi dnech znovu zdolali ligového nováčka Hradec Králové, i když ani tentokrát to nebylo výrazným rozdílem. Druhý tým tabulky ve středeční dohrávce 8. kola zvítězil na východě Čech 94:88 a poražení domácí klesli na poslední místo za pražskou Slavii.

David Jelínek zakončuje přes písecké hráče. | foto: Karel Tvrdík

Hradec Králové - Brno 88:94

Dohrávka 8. kola basketbalové ligy mužů

Nejvíce bodů: Chatman 21, Roub 19, John a Dvořák po 13 - Stráněl 23, Křivánek 18, Kejval a Jelínek po 16.

V předposlední den minulého roku Brno ztrácelo doma s Hradcem až 17 bodů a přetlačilo outsidera až v koncovce 75:73.

Ve středeční „odvetě“ měli vicemistři od úvodu navrch, a i když neodskočili do výraznějšího náskoku, výhru si pohlídali.

Nejlepším střelcem zápasu byl brněnský Milan Stráněl, jenž trefil 10 ze 13 střel a zapsal 23 bodů, kapitán Petr Křivánek zaznamenal 18 bodů a 10 asistencí. Domácí Kameron Chatman proměnil všech 11 trestných hodů a podpořil tým 21 body.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Nymburk201912019:153095,0
2.Brno191541691:156478,9
3.Pardubice191451731:152373,7
4.Děčín201371645:164865,0
5.Opava191181736:163157,9
6.Písek201191792:178055,0
7.Ústí nad Labem2010101745:170050,0
8.Ostrava207131751:180135,0
9.Olomoucko207131480:170635,0
10.USK Praha194151516:169821,1
11.Slavia Praha193161541:178015,8
12.Hradec Králové193161400:168615,8
Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

ONLINE: Chelsea ztratila, Brighton remizoval se City. V akci United i Newcastle

Sledujeme online
Kaoru Mitoma z Brightonu slaví v 60. minutě vyrovnávací gól na 1:1 v zápase...

Hned osmi zápasy pokračuje vložené 21. kolo anglické Premier League. Fotbalisté Chelsea prohráli (1:2) na půdě Fulhamu, když už od 22. minuty hráli v deseti. Manchester City rovněž ztratil, doma...

7. ledna 2026  20:30,  aktualizováno  22:43

Kvalitní předolympijská příprava. Francouz Noël vyhrál noční slalom SP

Francouzský slalomář Clément Noël na stupních vítězů.

Noční slalom Světového poháru v Madonně di Campiglio vyhrál francouzský lyžař Clément Noël. Měsíc před olympijskými hrami, na nichž bude obhajovat zlato z Pekingu, si po dvou druhých místech připsal...

7. ledna 2026  22:27

Bilbao si do Saúdské Arábie přiletělo pro debakl. Barcelona prožila snovou půli

Barcelonský Raphinha se raduje z gólu proti Bilbau.

Prvními finalisty španělského Superpoháru jsou fotbalisté Barcelony. V semifinále i díky čtyřem brankám v prvním poločase smetli Bilbao 5:0. Katalánský velkoklub je s 15 trofejemi nejúspěšnějším...

7. ledna 2026  22:16

Slavii stačil k vítězství jediný zásah. První ligu vede už o deset bodů

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Hokejisté pražské Slavie zvítězili v 38. kole první ligy v Chomutově 1:0 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhou Jihlavou na 10 bodů. Dukla prohrála v Přerově 3:4 po nájezdech. Na poslední...

7. ledna 2026  21:36

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

7. ledna 2026  21:22

Někdejší fotbalista a trenér Keegan má rakovinu. Byl hospitalizován, zahájí léčbu

Fotbalový trenér Kevin Keegan v roce 2008.

Dvojnásobnému držiteli Zlatého míče Kevinu Keeganovi byla diagnostikována rakovina. Oznámili to Newcastle United, kde bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace působil jako hráč i trenér.

7. ledna 2026  20:45

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  20:16

Vítr rozfoukal oberhofský program. Francouzky nestihnou jediný trénink

Stadion v Oberhofu se chystá na další zastávku Světového poháru

Od naší zpravodajky v Německu Na fotografii vypadá vše perfektně. Na biatlonovém stadionu v německém Oberhofu leží vrstva sněhu, pocukrované stromy v okolí zimní idylku jen dokreslují. Tentokrát na cucky rozmočená trať deštěm...

7. ledna 2026  20:02

Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Obránce Nino Milič v dresu slovinské reprezentace do 19 let.

Fotbalisty Karviné posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu.

7. ledna 2026  19:34

