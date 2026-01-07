Brno si znovu poradilo s ligovým nováčkem. Hradec však vzdoroval i tentokrát

Hradec Králové - Brno 88:94
Dohrávka 8. kola basketbalové ligy mužů
Nejvíce bodů: Chatman 21, Roub 19, John a Dvořák po 13 - Stráněl 23, Křivánek 18, Kejval a Jelínek po 16.
V předposlední den minulého roku Brno ztrácelo doma s Hradcem až 17 bodů a přetlačilo outsidera až v koncovce 75:73.
Ve středeční „odvetě“ měli vicemistři od úvodu navrch, a i když neodskočili do výraznějšího náskoku, výhru si pohlídali.
Nejlepším střelcem zápasu byl brněnský Milan Stráněl, jenž trefil 10 ze 13 střel a zapsal 23 bodů, kapitán Petr Křivánek zaznamenal 18 bodů a 10 asistencí. Domácí Kameron Chatman proměnil všech 11 trestných hodů a podpořil tým 21 body.
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Nymburk
|20
|19
|1
|2019:1530
|95,0
|2.
|Brno
|19
|15
|4
|1691:1564
|78,9
|3.
|Pardubice
|19
|14
|5
|1731:1523
|73,7
|4.
|Děčín
|20
|13
|7
|1645:1648
|65,0
|5.
|Opava
|19
|11
|8
|1736:1631
|57,9
|6.
|Písek
|20
|11
|9
|1792:1780
|55,0
|7.
|Ústí nad Labem
|20
|10
|10
|1745:1700
|50,0
|8.
|Ostrava
|20
|7
|13
|1751:1801
|35,0
|9.
|Olomoucko
|20
|7
|13
|1480:1706
|35,0
|10.
|USK Praha
|19
|4
|15
|1516:1698
|21,1
|11.
|Slavia Praha
|19
|3
|16
|1541:1780
|15,8
|12.
|Hradec Králové
|19
|3
|16
|1400:1686
|15,8