Brněnský kouč Růžička po výhře nad Nymburkem: Zítra je zas nový den

Po bezmála sedmnácti letech na to Brňané navázali v sobotu, kdy českého mistra přemohli dokonce na jeho hřišti 83:79 a potvrdili tak svoje letošní prvenství v základní části NBL.

17 roků uběhne v březnu od posledního brněnského ligového vítězství nad Nymburkem

„Je to první krůček v rámci historie, první vítězství nad Nymburkem a první triumf v základní části,“ připomněl brněnský trenér Lubomír Růžička, že po reorganizaci celého klubu a pod jeho vedením je to pro Basket Brno premiérový triumf nad osmnáctinásobným šampionem.

V podání jeho svěřenců jde o signál, že to s útokem minimálně na ligové finále letos myslí vážně. Zatímco pro brněnskou družinu je prvenství v první fázi sezony vylepšením maxima z roku 2004, kdy jí patřila druhá příčka, Nymburk je pouhým stínem suveréna z let minulých. V letošní NBL ho porazilo už šest týmů, Kolín dokonce dvakrát.

20 let v NBL platilo, že základní část – pokud se jí zúčastnil – vyhrál vždy Nymburk

Mimochodem v roce 2004 získali Brňané bronz, což už by jim letos nestačilo. Cíle mají vyšší. „Zítra je zas nový den a stále je to jen prostředek sezony. Teď musíme zapracovat nové hráče a snažit se o to, abychom hráli jako dnes ve třetí čtvrtině,“ vyzdvihl Růžička úsek duelu, v němž došlo k obratu ve skóre ve prospěch hostí.

Poté, co se v jeho sestavě zabydlel nedávno příchozí Američan Randy Culpepper, jedná brněnský klub o angažmá s dalším borcem ze zámoří – Codym Rileym. Zatím figuruje pouze na soupisce Basketu Brno pro mezinárodní ENBL.