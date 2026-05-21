Teď je ta chvíle, kdy ukázat vnitřní sílu. Pardubice zády ke zdi už před 3. semifinále

Autor:
  11:16
V teoretické rovině to je svým způsobem ohromně jednoduché. Pardubičtí basketbalisté nezbytně potřebují v Brně vyhrát hned čtvrteční, úhrnem třetí semifinálový zápas - v případě další porážky by totiž ztráceli už 0:3 a zkušenost praví, že z takového stavu se série play off v kolektivních sportech prakticky neotáčejí.
Viktor Půlpán z Brna u míče v zápase s Pardubicemi, brání ho Jacob Evans III. | foto: Milan Kříček / BK KVIS Pardubice

„Po celou sezonu jsem v mnoha pozápasových rozhovorech poukazoval na velkou vnitřní sílu našeho týmu. Myslím si, že v letošním ročníku nebyla chvíle, kdy bychom ji měli ukázat víc,“ uvedl před třetím duelem, který se (stejně jako páteční čtvrtý) hraje od 18 hodin, pardubický trenér Jan Šotnar.

Podle něj je mančaft maximálně odhodlaný rivala skolit právě už ve čtvrtečním klání, přestože i triumf v tom následujícím by sérii ještě nasměroval zpátky na Dašickou.

„Abychom to dokázali, musíme navázat na bojovnost, jakou jsme předvedli ve druhém zápase, který jsme konečně odehráli v play off módu (pondělní prohra 89:92), a zároveň zlepšit detaily, které nás v domácích utkáních stály vítězství,“ poznamenal kouč Beksy.

Dobýt brněnskou palubovku bude tvrdý ořech, to je každému jasné. V základní části ani v elitní nadstavbové skupině se to Východočechům ani jednou nepoštěstilo - ale zase neexistuje důvod, proč by se tahle nepříznivá statistika nemohla změnit. Beksa si musí věřit.

„Po bolestivých domácích porážkách jsme v těžké situaci, ale rozhodně ne v neřešitelné! Série ještě zdaleka nekončí,“ sdělil pardubický křídelník Jacob Evans. „Nemůžeme se neustále vracet k tomu, že prohráváme 0:2, protože bychom si tím jen zkomplikovali i další zápas. Musíme se dívat jen dopředu a soustředit se na věci, které můžeme sami ovlivnit,“ pokračoval.

Osmadvacetiletý Američan zároveň připomněl, že Beksa měla k vítězstvím blízko v obou předchozích mačích, vždyť pokaždé padla jen o tři body. Čili rozhodně je na čem stavět.

Tevin Olison z Brna u míče, brání ho Jacob Evans III. z Pardubic.

„Ve třetím zápase je potřeba se držet naší taktiky a vyladit některé věci hlavně v defenzivě,“ mínil Evans. „V play off rozhodují maličkosti a ty budou klíčové i v Brně.“

Trenér Šotnar už v pondělí večer zdůraznil také nutnost hrát disciplinovaněji, což za detail úplně považovat nelze. Zásadním faktorem rovněž může být, jak se Beksa dokáže popasovat se zónovou obranou soupeře.

21. května 2026

