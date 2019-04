Brněnští basketbalisté po letech zažijí play off. A udrží české jádro

Znovu se do něj podívají až v pátek, kdy zahájí předkolo s pražským USK. „Konečně se začíná navazovat na dřívější úspěchy,“ jásá Filip Jimramovský, manažer egoé Basket Brno.

Ten ještě jako kluk chodíval s tátou a dědou fandit na Vodovu mužstvu A Plus v čele s Petrem Bendou a na lavičce s legendárním Miroslavem „Mikim“ Pospíšilem.

Jenže po čtvrtfinále v roce 2008 zdaleka nejúspěšnější klub českých dějin zmizel ze světa a od té doby mužský basketbal ve městě paběrkoval.

Zmíněnou epizodní účast ve vyřazovacích bojích dokázali Brňané zopakovat až teď. „Beru to jako obrovský úspěch pro brněnský basketbal. I vzhledem k tomu, že máme jeden z nejmladších týmů v lize. Spousta kluků ukázala, že na to fakt má kvalitu a není to jen o zahraničních hráčích,“ sděluje Jimramovský.

Střeleckými tahouny mužstva sice jsou zámořské posily Deremy Geiger, Reginald Kelly a Davell Roby, mají ale vydatnou domácí podporu.

„Když se podíváte na zápasy, co jsme vyhráli, tak to byla vždycky zásluha celého týmu. Nikdy jsme nevyhráli tak, že by tři borci dali 20 bodů, ale každý přispěl svou troškou,“ oznamuje Jimramovský. „Náš úspěch stoprocentně přičítám týmové chemii. Neuvěřitelně si to sedlo, všichni si dokážou vyhovět na hřišti i mimo něj. Není to o tom, že by nás táhli tři top plejeři.“

Skvadru, kterou v listopadu převzal řecký kouč Chris Chugaz, zdobí také rychlost. „Já bych si to představoval ještě trošku rychlejší,“ usmívá se manažer. „Ale tempo hry se proti loňsku určitě zlepšilo. Máme rychlejší přechod do útočné fáze i agresivnější obranu.“

Do minisérie s USK, která se hraje na dvě výhry a začne v pátek v 19.30 v bohunickém kampusu, však Brňané vstoupí s jediným úspěchem z posledních dvanácti duelů. Zato soupeř z Prahy ve slabší nadstavbové skupině sbíral hlavně vítězství.

„Ale úroveň zápasů byla nesrovnatelná. Navíc my jsme byli velkou část nadstavby oslabeni o spoustu hráčů, zatímco teď budeme konečně skoro kompletní,“ hlásí Jimramovský. Ten doufá, že letošní účast v play off nezůstane ojedinělá. „Vypadá to, že se po sezoně obmění pouze zahraniční hráči. Jádro týmu by mělo zůstat plus minus stejné,“ informuje manažer.