Severská liga chce české týmy víc, než ony do Evropy, mrzí kouče Brna

„O úrovni severské ligy nelze pochybovat, není to žádná podřadná soutěž. Nám dává mnoho zkušeností a zvyšuje sebevědomí,“ popisuje trenér.

Jak zatím vnímáte působení v Severské lize?

Jsme hlavně rádi, že si vůbec můžeme proti takovým soupeřům zahrát. Kolikrát do roka si zahrajete proti týmu z ruské VTB ligy nebo proti Šiauliai z Litvy, které pravidelně nastupují v evropských pohárech? Bereme to jako součást naší práce, ale musím uznat, že se vždy na pohárové okno velice těšíme, protože je to určitá změna oproti rytmu české ligy.

Jste zatím spokojení s tím, jak se daří skloubit dvě soutěže?

Zvládáme situaci obstojně, v lize držíme třetí místo a v ENBL máme stejné skóre jako lídr soutěže Tartu, tedy tři výhry a jednu porážku, takže nyní panuje spokojenost.

Pomáhá větší zápasový rytmus naplnit program lépe, než kdybyste hráli jen v tuzemské soutěži?

Vždy samozřejmě hrajete raději utkání. Je to o dobré logistice, protože ENBL se hraje nárazově, kdy sehrajete dvě utkání ve dvou dnech, což je velmi náročné. Když ještě přičtete cestování tam a zpět, sebere to dost času, ale zvládáme to slušně. Dvě akce už máme za sebou, ta následující je pouze jednozápasová v Polsku s Wloclawkem a pak už bude následovat pouze dvojzápas v Lotyšsku. Jak jsme měli prosinec nabitý zápasy, tak nám leden výdech nedopřeje. Myslím ale, že to hráči jen kvitují, a navíc nás to může skvěle připravit do závěrečných bojů v domácí lize.

Roman Marko (vlevo) z Brna brání v zápase ENBL proti Valmieře, uniká mu Janis Kaufmanis.

V čem konkrétně?

Bylo to dobře vidět v zápase s Jenisejem Krasnojarsk, kdy jsme potkali soupeře, který na nás vyvíjel neskutečný tlak, na hráče s míčem nebo bez něj. Po chvíli jsme se tomu dokázali přizpůsobit a později hrát i velmi dobrou partii proti týmu, jako je právě Jenisej.

Rozbourává to tu dlouhodobou pozici favorita, kterou si v lize chcete vypěstovat?

Přispívá to k rozvoji hráčů, který jsme si před sezonou od tohoto projektu slibovali. Velmi dobře to hodnotil Roman Marko, který to shrnul tak, že Rusové nejsou lepší, než jsme my, jen mají takových duelů mnohem více, a tak se dokážou v dané situaci lépe orientovat a dostat se do ní rychleji. My bychom takových zápasů potřebovali alespoň dvacet, jenže do tohoto tempa se dostaneme s Nymburkem, Opavou… nerad bych někoho v lize opomenul. Přece jen by dvacet takových zápasů výrazně pomohlo nejen hráčům, ale i trenérům, protože to pak ukazuje věci, na kterých by měly týmy zapracovat v tréninkovém procesu.

Jak to zvládá například Šimon Puršl, který kromě tohoto programu ještě absolvuje reprezentační soustředění?

Nemyslím si, že by toho na něj bylo moc. Od května do října byl bez basketbalu kvůli zranění, a tak si basket nyní určitě užívá. Skloubit reprezentaci s klubovým programem není podle mě velká potíž a věřím, že s tím dokážeme pracovat na obou stranách. Nechtěl bych brát únavu jako alibi pro výkyvy výkonnosti. Na špičkových hráčích vidíme, že hrají nejvyšší evropské soutěže, reprezentace přes léto a zvládají to. Je na nás na trenérech, abychom se s tím popasovali.

Brno je v lize zpět třetí. Průběžným cílem je udržet pozici do nadstavby?

Přesně tak. Hrajeme ještě dvakrát venku, mezi tím bude právě zápas v Polsku, takže teď v horizontu dvou týdnů přijdou tři těžké zápasy. Chceme uspět v lize v obou duelech, abychom mohli do nadstavby vstoupit v co nejlepší pozici a rozpoložení.

Šimon Puršl (vlevo) z Brna bojuje pod košem s Philem Henrym z Pardubic.

Je zásadní rozdíl mezi třetí a čtvrtou pozicí, kdyby se USK či Kolínu přece jen povedlo předskočit vás zpět?

Je určitě zajímavější být třetí, protože máte lepší pozici pro případné vyřazovací boje. Kdo bude třetí po nadstavbě, tak se, v případě úspěchu ve čtvrtfinále, vyhne Nymburku ve druhém kole play off. V nadstavbě je ale čtrnáct zápasů, a tak je ještě hodně brzy pro myšlenky na semifinále. Co bude za tři měsíce, to ukáže čas.

Jste českými průkopníky v ENBL, ptají se tuzemští soupeři, zda by to i pro ně nebylo zajímavé?

Paradoxně více, než se české kluby zajímají o severskou ligu, se ENBL zajímá o české kluby. Ředitel soutěže se mě ptal, zda nevím o zájmu tuzemských týmů se přidat, protože liga chce expandovat z osmi na dvanáct či čtrnáct týmů. Vyjádřili nám obrovskou spokojenost s působením Brna v soutěži, jak po sportovní, tak po manažerské stránce. Mohu ale říct, že se trenéři českých celků na severskou ligu ptají, zajímá je kvalita a úroveň. Šiauliai je ve své lize třetí, Wloclawek je lídr polské ligy, Jenisej hraje střed VTB ligy, Tartu je také silné, a tak o úrovni nelze pochybovat, není to žádná podřadná soutěž. Nám severská liga dává mnoho zkušeností a i sebevědomí. Myslím, že to může být inspirující i pro jiné české kluby.