Brněnští basketbalisté řeší kádr, veterán Benda návrat odmítl

„Budu bojovat za to, abychom daň za úspěch neplatili. Všechno se bude odvíjet od financí a od složení kádru, který bude samozřejmě financemi ovlivněn. Věřím, že máme dobře nakročeno,“ vyhlíží trenér Lubomír Růžička, pod jehož vedením se brněnské mužstvo do semifinále play off vyšvihlo během dvou let. Následně vypadlo s mistrovským Nymburkem a neuspělo v sérii o bronz s Kolínem.

Krátce poté přichází první změny v kádru. Končí všechny zahraniční posily kromě produktivního Javiona Blakea a překvapivě v 25 letech se s kariérou loučí dosavadní kapitán týmu Jan Kozina. V klubu bude pokračovat jako manažer mládeže.

Evropský pohár? Rozhodne rozpočet Coby čtvrtý tým nejvyšší české soutěže mohou basketbalisté Brna zažádat o zařazení do FIBA Europe Cupu, kam by si v případě zisku bronzu zajistili přímý postup. Rozhodnutí, zda tak učiní, však teprve padne. Klíčovou roli sehrají finance. „Evropský pohár bychom hrát chtěli. Rádi bychom ho dali jako dárek fanouškům. Musíme mít ale jistotu, že ho budeme schopni ufinancovat. Čekají nás jednání s představiteli kraje, města i basketbalové federace, rovněž budeme v kontaktu se sponzory,“ upřesnil trenér Lubomír Růžička.

„Poprvé v kariéře jsem letos odehrál celou sezonu bez jediného vynechaného utkání. Zároveň jsem si začal uvědomovat, že k basketbalu necítím takovou lásku jako dřív. Dostal jsem nabídku, která by se za rok nemusela opakovat, a protože jsem se v Brně usadil a v únoru se mi narodila dcera, měl jsem jasno,“ vysvětlil svůj odchod z ligové palubovky Kozina.



Počítá s tím, že nižší soutěž si od příští sezony někde ještě zahraje, stejně jako se plánuje zapojit do letních turnajů ve hře tři na tři.

Nabídku do manažerské funkce zvažoval na přelomu roku, který považoval ze svého hlediska za hrubě nepodařený.

„Prosinec a leden se mi absolutně nevyvedly, i na tréninku jsem byl tragický. Jakmile jsem se rozhodl, začal jsem hrát s čistou hlavou a basket mě začal zase víc bavit. Díky tomu, že se nám povedlo play off, přicházely pozitivní ohlasy a přišli i diváci, člověku do hlavy naskočí, že se mu zase končit nechce. Ale to bych reagoval v emocích na základě tří týdnů ve vyřazovací části. Celkově to bylo správné rozhodnutí,“ přiznal dilema Kozina.

Že končí po sedmi letech v Brně, a zrovna po sezoně, v níž se klubu začalo zase dařit, bere jako realitu. Lituje pouze posledního nezdaru v dramatické bitvě o bronz proti Kolínu. „Medaili jsme strašně chtěli, směřovali jsme k tomu celou sezonu. Čtvrté místo je ale zasloužené a odráží to, na co jsme měli. Kolín podával v sezoně stabilnější výkony, proti nám zahrál výborně, a je to tak, jak to má být. U nás s tím panuje spokojenost. Sice ne extrémně velká, ale semifinále je hezký úspěch. Jen má hořkou příchuť,“ shrnul svoje dojmy již bývalý kapitán.



O doplnění týmu začíná trenér Růžička vyjednávat. Mezi prvními oslovenými hráči nebyl nikdo jiný než 39letý veterán Petr Benda, hrající od roku 2007 za Nymburk. Odešel tam právě z Brna, kde se vypracoval v jednu z největších osobností domácí basketbalové scény.

„Nepřijde, protože chce ještě rok hrát Ligu mistrů, a zůstal tedy v Nymburce. Nebyli jsme daleko, je to velká škoda,“ přiznal Růžička. Zájem má ještě o další dva české borce. „S jejich agenty se sejdu příští týden. Během čtrnácti dnů bychom mohli zveřejnit první kostru sestavy,“ uvedl.

Doufá, že z nastoupené cesty nebude muset sejít. „Hlavně se budeme snažit stabilizovat rozpočet. Určit si, na co budeme mít. Větší role dostanou mladí hráči, kteří si o ně řekli svými výkony, a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal Růžička.