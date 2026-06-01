Brno je bronzu o krok blíž. Na úvod série si doma poradilo s basketbalisty Opavy

Druhý duel série hrané na dvě vítězství je na programu ve čtvrtek na půdě Slezanů, případný třetí zápas by se hrál v sobotu opět v Brně.
Basketbalová liga mužů
Play off, o 3. místo – 1. zápas
Brno - Opava 99:97 (28:27, 50:53, 69:70)
Nejvíce bodů: Jelínek 22, Olison 21, Farský 18 - Slavík 19, Gray 18, Person 13.
Oba týmy se v duelu několikrát vystřídaly ve vedení, ani jeden z nich si ale nedokázal vypracovat výraznější náskok. Nejvyšší, sedmibodový mělo necelé tři minuty před koncem Brno, Opava ale dokázala opět srovnat. Nerozhodný stav 97:97 strhl na stranu domácích úspěšným nájezdem sekundu před koncem David Jelínek, pokus hostů o obrat po oddechovém času skončil neúspěšnou trojkou Jakuba Slavíka s klaksonem.
Jelínek se díky vítězné střele stal s 22 body nejlepším střelcem zápasu, jen o bod méně zaznamenal v dresu Brna Tevin Olison. České mistry z roku 2023 táhl Slavík, jenž zapsal double double za 19 bodů a jedenáct doskoků.