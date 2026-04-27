Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Severočeši sice vyhráli druhý poločas, ale dokázali se přiblížit už jen na osmibodový rozdíl. V závěru se jim to povedlo dvakrát, ale domácí na to vždy odpověděli trojkami. Tříbodových košů dali Brňané celkem 13 proti osmi soupeřovým, šestkrát se zpoza oblouku trefil autor 26 bodů David Jelínek.
Jeho spoluhráč a kapitán Viktor Půlpán zaznamenal 18 bodů a 12 asistencí. Domácí náhradníci přestříleli děčínskou lavičku 37:20. Válečníci nenavázali na dlouhodobou část, v níž třikrát ze čtyř zápasů obhájce stříbra porazili. K úspěchu jim nepomohli ani dva dvacetibodoví střelci Al-Amir Dawes (24) a Jan Štěrba (21).
Čtvrtfinále se hraje na čtyři vítězství, série bude pokračovat v úterý znovu v Brně.
Barážová série se hraje na dva vítězné zápasy. Druhé utkání bude nejslabší tým letošní sezony NBL hostit ve středu, také případný třetí duel by se hrál v neděli Hradci Králové.
Basketbal,
Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů - 1. zápas:
Baráž - 1. zápas: