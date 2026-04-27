Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Autor: ,
  20:59
Čtvrtfinálový program play off ligy basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části NBL s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až o 24 bodů. První krok k udržení příslušnosti k elitě udělal Hradec Králové který vyhrál první barážový duel v hale vítěze první ligy Zlína 81:56
Povedená smeč brněnského pivota Kejvala v zápase play off s Děčínem. | foto: Basket Brno

Momentka z barážového klání mezi Zlínem a Hradcem.
Farský z Brna útočí na koš Děčína.
Jaden Edwards z Děčína vede útok proti obraně Brna.
Brněnský kapitán Půlpan zakončuje na koš Děčína ve čtvrtfinále NBL.
12 fotografií

Severočeši sice vyhráli druhý poločas, ale dokázali se přiblížit už jen na osmibodový rozdíl. V závěru se jim to povedlo dvakrát, ale domácí na to vždy odpověděli trojkami. Tříbodových košů dali Brňané celkem 13 proti osmi soupeřovým, šestkrát se zpoza oblouku trefil autor 26 bodů David Jelínek.

Jeho spoluhráč a kapitán Viktor Půlpán zaznamenal 18 bodů a 12 asistencí. Domácí náhradníci přestříleli děčínskou lavičku 37:20. Válečníci nenavázali na dlouhodobou část, v níž třikrát ze čtyř zápasů obhájce stříbra porazili. K úspěchu jim nepomohli ani dva dvacetibodoví střelci Al-Amir Dawes (24) a Jan Štěrba (21).

Čtvrtfinále se hraje na čtyři vítězství, série bude pokračovat v úterý znovu v Brně.

Zlínský útok na koš Hradce Králové v prvním zápase baráže.

Barážová série se hraje na dva vítězné zápasy. Druhé utkání bude nejslabší tým letošní sezony NBL hostit ve středu, také případný třetí duel by se hrál v neděli Hradci Králové.

Basketbal,

Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů - 1. zápas:
Brno - Děčín 107:94 (29:22, 58:38, 81:67)
Nejvíce bodů: Jelínek 26, Půlpán 18, Olison 16 - Dawes 24, Štěrba 21, Pomikálek 15.

Baráž - 1. zápas:
Zlín - Hradec Králové 56:81 (16:16, 33:47, 47:65)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.