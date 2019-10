Kdo se chytne vlny? Začíná liga, Brňané chtějí play off

„Víme, že v Brně je na výsluní řada jiných sportů, nejen fotbal a hokej, a že je zde boj o každého diváka. My bychom rádi naplnili hlediště a byli úspěšní,“ pravil nový trenér brněnského mužstva, vystupujícího pod novým názvem mmcité1 Basket Brno, Lubomír Růžička.

Fanoušky se Brňané snažili navnadit už právě během světového šampionátu, když ve své hale v Univerzitním kampusu v Bohunicích, kde hrají svoje domácí zápasy, promítali pro veřejnost utkání českého výběru proti USA.

Nyní je na obměněném Růžičkově souboru, aby zaujal vlastní hrou. Do ligy vstoupí v sobotu v Brně duelem proti Ústí nad Labem.

„Vytvořili jsme natolik konkurenceschopné družstvo, abychom byli schopni bojovat o umístění v horní ligové skupině A1. V ní bychom rádi měli co nejlepší pozici do play off, a kdybychom skončili na sedmém nebo osmém místě, pak bychom rádi vyhráli předkolo, abychom play off po delší době přinesli do Brna,“ řekl Růžička.

Do předkola se brněnský tým podíval po dlouhém půstu už v loňské sezoně, rychle mu však vystavil stopku celek USK Praha.

Pro vedení klubu to bylo impulzem k velkým změnám. Především přivedlo Růžičku, špičkového trenéra se zkušenostmi z Nymburka, české i slovenské reprezentace a naposled Svitav, které během necelých tří let vytáhl ze dna tabulky až mezi špičku.

Po minulé sezoně Růžička řešil nabídky z Polska a Švýcarska; z rodinných i sportovních důvodů se rozhodl pro Brno.

„Připadám si, jako bych se dostal do stejné situace, jako když jsem přišel do Svitav. Zase mám kolem sebe partu mladých ctižádostivých vlčáků. Mimochodem v realizačním týmu jsem nejstarší, což je vtipné při mém nízkém věku. Vidím kolem sebe dravost a chuť,“ podotkl 33letý trenér.

Kádr si postavil z větší části nový. Přivedl do něj mimo jiné Bryana Smithsona, s nímž spolupracoval ve Svitavách, nebo Slováka Richarda Körnera, kterého vedl ve slovenském národním týmu.

Raději než jen kritiku vysvětluje hráčům jejich role

Do nové práce se nový trenér pustil i se stávajícími hráči. „Sehrávání si vezme ještě nějaký čas,“ uvedl na konto úterního zápasu v Alpe Adria Cupu, v němž jeho tým podlehl Gmündu 79:84. „Není jednoduché chtít po hráčích, aby hned plnili svoje nové role. Když je hráč zvyklý dávat 2,1 bodu na zápas a doskakovat v průměru 1,1 míče, tak aby najednou dával 12 bodů a měl osm doskoků, vyžaduje to s nimi mluvit, pojmenovat každému jeho roli, přesvědčit je o jejich silných stránkách a pracovat s nimi tak, aby každý z nich byl schopen odevzdat týmu to nejlepší, čeho je schopen,“ pravil Růžička.

Tuhle jeho filozofii už hráči v Brně poznali. Třeba po Lukáši Stegbauerovi, křídlu s jistou rukou pro střelu zpoza trojkového oblouku, bude Růžička žádat víc doskakování. „Vysvětluje mi, že na to mám fyzické parametry,“ říká Stegbauer.

V brněnské basketbalové šatně má nástup českého trenéra po letech, kdy mužstvo vedli cizinci, dobrý ohlas.

„Od trenéra Růžičky cítím pozitivnější atmosféru. Prošel jsem mládeží v USK Praha, kde většinou hráč neudělal nikdy nic dobře. Byli jsme hodně káráni. Tady, když hráč udělá chybu, s ním trenér víc komunikuje,“ uvedl křídelník Radek Farský.

O jeho služby se v létě zajímaly kluby z české ligy i ze zahraničí. Farský potvrdil, že se rozhodoval až do data oznámení Růžičkova příchodu do Brna. „To hrálo velkou roli. Moje setrvání bylo založeno na tom, kdo bude trenérem,“ řekl.

Na mužský basketbal se v Brně bude chodit večer Večerní hrací časy si nastavilo pro domácí zápasy vedení basketbalistů Brna. V týdnu budou hrát od 20 hodin, v sobotu od 19 hodin. „Musíme žít v symbióze s Masarykovou univerzitou a dalšími celky, které v hale působí,“ řekl manažer Filip Jimramovský. Výjimkou budou sobotní „televizní“ kola, kdy Česká televize začne s vybraným přímým přenosem v 18 hodin. Zbylé zápasy se pak budou hrát od 17.30. Brňanů se to bude týkat v sobotu 2. listopadu, kdy doma přivítají Nymburk.

Na oplátku Růžička uvedl, že má s Farským ambiciózní plán: dostat hráče ze svého klubu nejméně do širšího výběru reprezentace. „Je to náš sen, který teď říkám nahlas. Rádi bychom šli právě touto cestou, a to vytvořit podmínky pro mladé české hráče, aby pracovali v konkurenčním prostředí a chtěli se zlepšovat,“ vyložil Růžička.

Brno považuje za jednu z basketbalových bašt, do které sice bude složité chtít vrátit mistrovský titul, ale rád by vystavěl pouto mezi týmem a vysokými školami.

„Máme třináctičlenný kádr. Osm hráčů vysokou školu studuje a dva ji již dokončili,“ spočítal. Pracovat s hráči tak, aby dovedli skloubit basketbal se studiem, bude jedním z jeho cílů.

Výsledky své práce by Růžička rád viděl co nejdřív, pokud možno hned v sobotu večer. Zápas proti Ústí nad Labem předchází sérii tří výjezdů na palubovky soupeřů.

„Očekávám z naší strany hladové a agresivní utkání. Pro nás bude stěžejní. K zápasům venku bychom se rádi odrazili vítězstvím,“ přeje si.