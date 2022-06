V ruské vazbě i v Utkání hvězd. Zatčené Grinerové drží WNBA místo v základu

„Ve všech sezonách během její kariéry, kdy se konalo Utkání hvězd, do něj byla Brittney vybraná,“ uvedla Cathy Engelbertová, komisionářka WNBA.

„Není tak složité si představit, že kdyby tu BG v této sezoně hrála, tak by byla znovu vybraná. Takže je v pořádku, že byla zvolená čestnou členkou zahajovací sestavy, zatímco my pokračujeme v práci na jejím bezpečném návratu do USA,“ dodala šéfka soutěže.

Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Grinerová byla zadržena na moskevském letišti v polovině února týden před ruskou invazí na Ukrajinu. Čtyřnásobná vítězka Euroligy s Jekatěrinburgem, za který v evropské části sezony hrála od roku 2015, u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem.

Ruský soud Grinerové už několikrát prodloužil vyšetřovací vazbu, naposledy minulý týden do 2. července. Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že byla zadržena neoprávněně. Basketbalistce hrozí deset let vězení, o její propuštění usilují diplomaté.