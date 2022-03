Moskevský soud prodloužil americké basketbalistce Grinerové vazbu do května

Americká basketbalistka Brittney Grinerová zůstane kvůli podezření z pašování drog v ruské vazbě do 19. května. O jejím prodloužení dnes podle informací agentury Tass rozhodl moskevský soud. Dvojnásobná olympijská vítězka, která hraje za Jekatěrinburg, byla zadržena v únoru poté, co v jejím zavazadle kontrola na letišti Šeremetěvo objevila hašišový olej v náplních do elektronických cigaret.