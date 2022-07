Balila jsem ve spěchu a... Basketbalistka Grinerová pašovala drogy omylem

Dvojnásobná olympijská vítězka vypovídala v angličtině prostřednictvím tlumočníka.

„Chtěla bych se přiznat, vaše ctihodnosti. Ale nebyl to úmysl. Nechtěla jsem porušit zákon,“ citovala agentura Reuters Grinerovou, jež nález omamné látky vysvětlila balením zavazadel ve velkém spěchu. Vyžádala si také více času na přípravu výpovědi.

Grinerová byla zatčena v únoru na moskevském letišti Šeremetěvo poté, co byly v jejím zavazadle při kontrole objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. Od té doby je jedenatřicetiletá basketbalistka ve vazbě, jež jí byla několikrát prodloužena, naposledy do 20. prosince.

Soud její případ začal projednávat minulý pátek, ve čtvrtek byla do soudní síně přivedena opět v poutech. Další jednání bylo stanoveno na 14. července.

Grinerová se v minulých dnech z moskevské vazby obrátila s prosbou o pomoc na prezidenta Joea Bidena. V emotivním dopise jej požádala, aby jí pomohl dostat se domů. Bílý dům považuje její věznění za protiprávní.

Vedle olympijských triumfů z Ria de Janeiro 2016 a Tokia 2020 vyhrála Grinerová dvakrát i mistrovství světa (2014 a 2018). Je také šampionkou zámořské ligy WNBA s Phoenix Mercury (2014) i Euroligy, kterou s Jekatěrinburgem ovládla dokonce čtyřikrát (2016, 2018, 2019 a 2021).