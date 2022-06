V ruském vězení nejmíň do července. Grinerové zase prodloužili vazbu

Ruský soud opět prodloužil americké basketbalistce Brittney Grinerové vyšetřovací vazbu, a to až do 2. července. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa byla zadržena 17. února krátce před ruskou invazí na Ukrajinu na letišti v Moskvě a čelí obvinění z pašování drog. Za to jí hrozí až desetileté vězení.