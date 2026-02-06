Naděje USK na obhajobu se tenčí. Vítězky Euroligy přišly o největší hvězdu

Jonesová se zranila koncem ledna v ligovém utkání s Basketem Ostrava a USK pak scházela ve dvou euroligových zápasech. „Klub se zpočátku snažil vyřešit problém konzervativní léčbou, ale po deseti dnech bylo rozhodnuto, že Briona bude muset na operaci, kterou se rozhodla podstoupit v USA,“ uvedl klub.
Za USK, v němž působí od roku 2019, stihla Jonesová od začátku ledna odehrát jen čtyři zápasy v domácí lize s průměrem 15,5 bodu a 5,5 doskoku na utkání. Další dva starty přidala v Eurolize, v níž Pražanky obhajují loňský titul.