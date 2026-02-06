Naděje USK na obhajobu se tenčí. Vítězky Euroligy přišly o největší hvězdu

  15:21
Basketbalistky USK Praha se musí do konce sezony obejít bez své hvězdy Brionny Jonesové. Americká pivotka, která se k týmu znovu připojila teprve po novém roce po angažmá ve WNBA, musí na operaci se zraněným kolenem. Klub ztrátu velké posily oznámil na instagramu.
Brionna Jonesová z USK Praha se rozcvičuje před zápasem v Eurolize.

Brionna Jonesová z USK Praha se rozcvičuje před zápasem v Eurolize. | foto: FIBA

Bridget Carletonová a Brionna Jonesová z USK Praha slaví.
Brionna Jonesová z USK Praha bojuje pod košem v Eurolize.
Brionna Jonesová z USK Praha se snaží získat míč.
Brionna Jonesová (vpravo) z USK Praha, Bridget Carletonová z USK Praha
Jonesová se zranila koncem ledna v ligovém utkání s Basketem Ostrava a USK pak scházela ve dvou euroligových zápasech. „Klub se zpočátku snažil vyřešit problém konzervativní léčbou, ale po deseti dnech bylo rozhodnuto, že Briona bude muset na operaci, kterou se rozhodla podstoupit v USA,“ uvedl klub.

Výhra na závěr. Basketbalistky USK Praha postupují v Eurolize ze třetího místa

Za USK, v němž působí od roku 2019, stihla Jonesová od začátku ledna odehrát jen čtyři zápasy v domácí lize s průměrem 15,5 bodu a 5,5 doskoku na utkání. Další dva starty přidala v Eurolize, v níž Pražanky obhajují loňský titul.

