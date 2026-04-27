Emma je na vše připravená, tvrdí kanadská hvězda o Čechové. Čím vyčnívá Minnesota?

Carletonová, která si v neděli vychutnávala s USK svůj první ligový titul v kariéře, odehrála za Minnesotu v součtu základní části a vyřazovacích bojů 241 zápasů.
I proto mohla Čechové přiblížit, jak funguje organizace, která o ni projevila zájem.
„Popisovala jsem Emmě taky moje dojmy a zkušenosti. Pak už bylo na ní, aby se rozhodla. Jsem moc ráda, že dostane příležitost. Zaslouží si ji, podle mě patří k nejlepším mladým hráčkám v Evropě,“ vykládala kanadská reprezentantka.
A přiblížila také, co Čechovou s Elišku Hamzovou u Lynx čeká.
„Vydávají se do špičkového klubu, u kterého bych vypíchla všudypřítomný hlad po úspěchu. Po každém v organizaci je vyžadovaná pečlivost. Můžeme začít trenérkou Cheryl Reeveovou, která má navíc k ruce výborné asistenty.“
Těmi jsou Lindsay Whalenová a Rebekkah Brunsonová, několikanásobné šampionky WNBA a také bývalé hráčky USK Praha, i Eric Thibault, syn legendárního Mikea Thibaulta, který v současnosti vede ženskou basketbalovou reprezentaci Belgie.
„Všichni jsou výborní v trenérském řemesle, vědí, co je potřeba k vítězství. Myslím, že pro holky bude cenné poznat profesionální přístup na tak vysoké úrovni,“ říkala Carletonová.
„Věřím, že Emma má velkou šanci, aby se dostala na finální soupisku. Držím jí palce a už jsem jí říkala, že jsem připravena na všechny její případné otázky o Minnesotě,“ pustila se do predikcí.
Česká 195 centimetrů vysoká pivotka ovšem nejdříve musí zvládnout náročný tréninkový kemp.
Příprava Lynx
Rozehrávačka Eliška Hamzová v noci ze soboty na neděli naskočila do přípravného zápasu. Proti Washington Mystics odehrála 13 minut a zaznamenala 6 bodů (všechny z trestných hodů), doskok, dvě asistence, zisk, blok i tři ztráty.
„Určitě jde o konkurenční prostředí. Vždyť se vám na jednom místě sejdou hráčky, které prošly draftem, pak máte skupinu přicházející z Evropy... Každý se chce dostat na soupisku, ale v WNBA to není vůbec jednoduché.“
„Absolvujete hodně tréninků, musíte vstřebat obrovské množství informací za pochodu a pak přijdou na řadu přípravné zápasy, kde je třeba podat kvalitní výkon. Potom následuje škrtání. Je to složité, ale věřím, že Emma je na vše připravená,“ přibližovala rodačka z Ontaria a dodávala: „Ale upřímně, chtěla bych ji raději v Portlandu!“
Právě tam totiž míří.
Vedení Portland Fire na Carletonovou ukázalo jako na první basketbalistku v rozšiřovacím draftu. Na vynikající střelkyni tak čeká nová výzva i výraznější role.
Do zámoří se vydávala krátce po oslavách titulu s USK. V domovské Kanadě se plánovala zastavit jen na den a pak už se znovu ocitne v zápřahu.
„Těším se. Tím, že budu součástí nové organizace, ještě více pocítím, jak WNBA roste,“ usmívala se rekordmanka v počtu nastřílených trojek v jednom utkání Euroligy.
Na výhře pražského celku nad Flammes Carolo se v lednu podílela devíti přesnými střelami z dálky. S medailí pro vítězku Chance ŽBL na krku, ale tvrdila: „Rekord je super individuální úspěch. Ale jako větší highlight beru tento titul. A celkově musím vyzdvihnout, jak jsme se s holkama v Praze sblížily.“
Řadu svých parťaček teď může potkávat i v zámoří.
Bude mezi nimi i Čechová?