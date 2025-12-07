Ani poslední návrh, ve kterém zástupci ligy nabízeli maximální roční výdělek ve výši milionu dolarů (místo cca 250 tisíc v uplynulé sezoně), platové stropy pro týmy pět milionů (dříve 1,5 milionu) či dřívější začátek ročníku, se neujal.
Aktuální deadline zní: 9. ledna 2026.
A tak osmadvacetiletá křídelnice, která funguje jako prostřednice mezi hráčskou asociací WNBPA a basketbalistkami, dále řeší telefonáty, účastní se mítinků a udržuje se v obraze.
„Tvrdím o sobě, že mám dvě práce: Jednu tady v Evropě, druhou v zámoří. A musím stíhat obě,“ usmívá se během rozhovoru Carletonová, která v WNBA v uplynulé sezoně hájila barvy Minnesota Lynx a pravidelně reprezentuje Kanadu – loni v létě také na olympijských hrách v Paříži.
Nikdo neříká, že máme dostávat smlouvu jako LeBron James. Uvažujeme realisticky, uvědomujeme si, kde stojíme. Ale také vidíme, jak WNBA táhne, jaké vydělává peníze. My chceme jen kousek z toho koláče.