Chceme kus koláče, ne celý LeBronův plat. Opora USK o boji s WNBA i malém Česku

Fotogalerie 25

Bridget Carletonová z USK Praha střílí před zápasem s Gdyní v Eurolize. | foto: Václav Mudra

Daniel Czolko
Plány, jak prchavé umí být. Podle ideálního scénáře měla mít touto dobou kanadská reprezentantka Bridget Carletonová lehčí hlavu, kterou by zaměstnávalo jen přemýšlení nad působením v USK Praha. Jenže jednání o nové kolektivní smlouvě mezi hráčskou asociací a vedením WNBA, ženské obdoby nejprestižnější basketbalové soutěže světa, se táhnou.

Ani poslední návrh, ve kterém zástupci ligy nabízeli maximální roční výdělek ve výši milionu dolarů (místo cca 250 tisíc v uplynulé sezoně), platové stropy pro týmy pět milionů (dříve 1,5 milionu) či dřívější začátek ročníku, se neujal.

Aktuální deadline zní: 9. ledna 2026.

A tak osmadvacetiletá křídelnice, která funguje jako prostřednice mezi hráčskou asociací WNBPA a basketbalistkami, dále řeší telefonáty, účastní se mítinků a udržuje se v obraze.

„Tvrdím o sobě, že mám dvě práce: Jednu tady v Evropě, druhou v zámoří. A musím stíhat obě,“ usmívá se během rozhovoru Carletonová, která v WNBA v uplynulé sezoně hájila barvy Minnesota Lynx a pravidelně reprezentuje Kanadu – loni v létě také na olympijských hrách v Paříži.

Nikdo neříká, že máme dostávat smlouvu jako LeBron James. Uvažujeme realisticky, uvědomujeme si, kde stojíme. Ale také vidíme, jak WNBA táhne, jaké vydělává peníze. My chceme jen kousek z toho koláče.

Bridget Carletonová

Vstoupit do diskuse

