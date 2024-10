Brandýs vstoupil do sezony s exkluzivní posilou a vyhlíží křest nové arény

Ke kýženému postupu do play off pro osm nejlepších týmů Chance ženské národní basketbalové ligy, do jejíž nové sezony polabské hráčky vstoupily úvodními dvěma zápasy, by měly přispět zvučné posily, nová sportovní hala i vicemistryně světa, která si posvítí na individuální tréninky.

Přivábili i šampionky Euroligy

Zatímco v uplynulém ročníku musely basketbalistky Brandýsa nad Labem coby nováček soutěže odvracet hrozbu sestupu až v baráži, v právě rozehrané sezoně by mohly být jejím černým koněm.

„Chtěli bychom postoupit do play off a v něm se ve čtvrtfinále vyhnout euroligovým týmům (USK Praha a Žabiny Brno, pozn. red. ),“ vyhlásil trenér a majitel klubu Daniel Kurucz.

Do nové sezony vstoupila jeho skvadra s šesticí posil. Tou nejzvučnější je vítězka Euroligy a účastnice olympijských her Alena Hanušová. Nejlepší střelkyni minulého ročníku nejvyšší české soutěže čeká už sedmnáctá profesionální sezona.

„V Brandýse mi nabídli dobré podmínky a trenér Kurucz mi vyšel vstříc i ohledně tréninků, v nichž zohlednil mé zdravotní možnosti. Kvůli problémům s koleny jsou dny, kdy mě bolí chodit, ale basketbal prostě miluju. Navíc se od loňska snažím skloubit profesionální hráčskou kariéru s prací v basketbalové akademii Prague Hoopers,“ vysvětlila hvězdná posila.

Kromě další skvělé střelkyně Andrey Ondrouškové, nadějné Sáry Liškové a prodloužení kontraktů se zahraničními stálicemi se managementu klubu podařilo získat americkou podkošovou hráčku Saru Loomisovou, která patřila k největším hvězdám švýcarské ligy. Na přípravu navíc nově dohlíží vicemistryně světa a šampionka Euroligy Kateřina Elhotová Suchanová.

„Katka nám pomáhá s individuálními tréninky. Bydlí osm kilometrů od haly, má to sem kousek,“ popsal roli bývalé reprezentantky trenér Daniel Kurucz.

Arénu posvětí duel s Žabinami

Poprvé v historii se navíc polabský klub poměří s mezinárodní konkurencí, v letošní sezoně se totiž účastní Středoevropské ligy CEWL. Hned při jejím prvním turnaji na konci září dokázaly Polabanky porazit vicemistryně Slovenska a Rakouska. Nad Slavií Banská Bystrica zvítězily 73:69, Graz zdolaly 97:52 a nestačily pouze na domácí Ružomberok, kterému podlehly těsně 67:74.

„Nebude to sice vůbec lehké, ale tenhle tým má na to, aby se probojoval do Final Four (turnaj pro čtyři nejlepší týmy CEWL, pozn. red. ),“ konstatoval Kurucz.

Přispět by k tomu měla i nová sportovní hala u ZŠ Palachova, kterou město otevřelo minulý týden. „Bude to pro nás velká změna. Na halu, která má úplně jinou výměru než současné Sportcentrum, si musíme zvyknout. Zázemí je ale opravdu krásné. Věřím, že si do nového stánku najde cestu ještě více diváků než v minulé sezoně,“ vyzval kouč Kurucz k návštěvě městské arény za téměř čtvrt miliardy korun.

První domácí zápas v ní odehrají brandýské basketbalistky 19. října proti brněnským Žabinám.

Vedení radnice si velmi dobře uvědomuje, že souměstí v těsném sousedství metropole dělá prvoligové basketbalové družstvo skvělou reklamu. A to nejen díky tomu, že některé jeho zápasy bude premiérově přenášet i program Nova Sport. „Vždy jsem si přál, aby naše město jednou v nějakém sportu reprezentoval klub na extraligové úrovni. A nyní je to skutečnost,“ uzavřel s hrdostí starosta Brandýsa Petr Soukup (Naše dvojměstí).