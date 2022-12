Kouzlo súdánského obra. Bol ho srážel z nebe, teď je Bol Bol za hvězdu

V NBA se v posledních letech často vzývají jednorožci, čili hráči, kteří mají výšku pivota, ale zároveň technické dovednosti připomínající křídlo či snad i rozehrávače.

Pyšní se střelbou za tři body, obratností, prací s míčem...

Není jich mnoho, ale rozrůstají se.

Ten nejočekávanější - francouzský supertalent Victor Wembanyama - by měl do NBA přijít na příštím draftu.

Ale zůstaňme v současnosti, Bol Bol mezi jednorožce určitě patří.

Posuďte sami.

V 27 minutách v této sezoně sbírá 13 bodů na utkání s úspěšností střelby přes 60 procent z pole a 40 procent z trojky, k tomu přidává jednu asistenci a dva bloky. Každý protihráč si nájezd dvakrát rozmyslí, než aby musel čelit třiadvacetiletému čahounovi s 234centimetrovým rozpětím paží.

Blok Bol Bola na Tobiase Harrise:

ENJY @EnjoyBBall You’re always within Bol Bol’s block range https://t.co/DmsVslQK14 oblíbit odpovědět

Ve třech předchozích sezonách přitom v dresu Denveru nastoupil Bol jen do 53 klání. Vysloužil si sice pojmenování „Human Cheat Code“ (Lidský hack), hrál však průměrně pouze šest minut na zápas.

Ambiciózní Nuggets mohli jen těžko pracovat na projektu Bol.

Draft 2018 ze 44. pozice si Bola vybralo Miami, které jej rázem nasměrovalo do Denveru.

pozdní výběr byl zapříčiněný zraněním kotníku, kvůli kterému Bol nedohrál vysokoškolskou sezonu

„První tři roky (2015-2018) jsme týmově rostli a mladí kluci dostávali příležitost hrát i přes všechny své chyby,“ popisoval v září 2021 hlavní trenér Denveru Michael Malone.

„Bol tuhle možnost nemá,“ komentoval svého tehdejšího hráče. „Musíme udělat všechno pro výhodu domácího hřiště,“ vysvětlil, že přednost dostala honba za vítězstvími.

Letos v lednu Bol málem přestoupil z Denveru do Detroitu, ale neprošel zdravotní prohlídkou. Krátce nato se přesunul do Bostonu, ve kterém neodehrál ani jeden zápas. V únoru pak putoval za druhý výběr v draftu do Orlanda, ve kterém však po zbytek předešlého ročníku kvůli operaci pravé nohy také nenastoupil.

Bol Bol v zápase proti Philadelphii.

Teď se ukazuje, že přece jen našel perfektní útočiště.

Takové, které dá šanci rozvíjejícím se talentům, jako je on.

„Orlando mu poskytlo čas a prostor, aby si všechno srovnal,“ konstatoval Bolův podkošový kolega z družstva Magic Mo Bamba.

Hlavně zůstat zdravý...

Trenér floridského celku Jamahl Mosley využívá Bolův potenciál bez strachu o vítězství, kterých se od v současnosti posledního týmu celé NBA, stejně moc nečeká.

50-40-90 klub Prestižní klub hráčů, kteří během sezony udrží úspěšnost střelby 50 % z pole, 40 % z trojky a 90 % z trestných hodů Jediným členem vyšším než 7 stop (213 centimetrů) je Dirk Nowitzki.

Bolovi by vstup zatím kazily pouze nepovedené šestky z posledních zápasů (v sezoně proměnil 33 z 43).

Hříčka přírody

Anglické slovíčko „freak“ (ve volném překladu „lidská hříčka přírody“) je v NBA nejčastěji spjato s Řekem Janisem Adetokunbem, i k Bolovi však sedí náramně.

„Je to taková hříčka přírody. Fakt nevím, jak bych ho jinak popsal,“ řekl Bolův zkušený spoluhráč Terrence Ross, jenž v NBA kroutí dvanáctou sezonu.

Bol Bol, nebo Steph Curry?

Ballislife.com @Ballislife This is crazy! BOL BOL https://t.co/LTELPSMifB oblíbit odpovědět

„Měří 218, střílí trojky, dribluje přes celé hřiště, přihrává a blokuje střely. Mám pocit, že na něj lidé tak trochu zapomínají. Bol je zkrátka hříčka přírody,“ přitakal další spoluhráč a jednička posledního draftu Paolo Banchero.

Na druhou stranu, útlá postava Bola znevýhodňuje pod košem proti mohutnějším pivotům.

Jeho výška se také přirozeně promítá do pomalejšího pohybu při bránění rychlejších a menších hráčů, což z něj dělá obrannou přítěž ve větší vzdálenosti od koše.

Manute Bol zemřel v roce 2010 ve věku 47 let po selhání ledvin. Trpěl Stevens-Johnsonovým syndromem.

O Manutem Bolovi se traduje ledacos. Třeba, že v mládí kopím zabil v rodném Súdánu lva.

Neméně zajímavá jsou fakta.

Manute měřil 231 centimetrů, což z něj dělá nejvyššího hráče NBA (společně s Rumunem Gheorghem Muresanem). Rozpětí rukou měl těžko představitelných 259 centimetrů, v čemž žádnou (ani vzdálenou) konkurenci v historii ligy nemá.

Manute Bol se spoluhráčem Muggsym Boguesem:

Do USA se jakožto basketbalový talent přesunul až ve dvaceti letech poté, co si ho všiml trenér Don Feeley. Během své desetileté kariéry v NBA (1985-1994) sbíral průměrně 2,6 bodu, 4,2 doskoku a 3,3 bloku na zápas.

Také uměl překvapit trefenou trojkou, na rozdíl od syna ale proměňoval každou pátou.

V éře nestřílejících pivotů i tak vyčníval.

Šest Manutových trojek v poločase v dresu Philadelphie:

NBA on ESPN @ESPNNBA 26 years ago today, 7-foot-7 Manute Bol was feeling it from deep, draining 6 threes in a half https://t.co/u0NsLiVg3A oblíbit odpovědět

Už po kariéře v NBA, v roce 1998, byl ve válkou rozervaném Súdánu obviněn, že je americkým špionem. Vláda mu bránila v odchodu do USA. Prchl do Egypta a po čtyřech letech čekání přece jenom Bolova rodina získala status politických uprchlíků a přesunula se do Spojených států, včetně tehdy dvouletého Bola Bola.

„Znovu jsem se vrátil do Súdánu až v deseti letech. Bylo skvělé vidět místo, kde jsem se narodil,“ vzpomínal Bol Bol.

To už v době, kdy občanská válka skončila. Sám Manute za její ukončení významně orodoval. Když se to v roce 2005 podařilo, usiloval o zlepšení vzdělávání ve své domovině a vykonával další humanitární činnost.

Manute Bol

„Na hřišti dokázal spoustu skvělých věcí, ale většina lidí si ho pamatuje kvůli tomu, co dělal mimo něj. Jak pomáhal školám a stavěl nemocnice. Doma dělal opravdu skvělé věci,“ vyprávěl Bol Bol, který nyní na hřišti pokračuje v odkazu otce, jenž ve dvou sezonách vládl blokařům.

Potenciál syna je ještě větší.

Pokud se konečně bude vyhýbat zraněním, jen těžko hledat jeho limity.