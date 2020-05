Utah ztratil oporu během virové pauzy. Bogdanovič chce na operaci

dnes 21:14

Pokud se nějaké play off v NBA hrát bude, Utah Jazz do něj vstoupí oslabení. Bojan Bogdanovič se rozhodl podrobit operaci zápěstí a vyřešit tak své vleklé problémy. Na příští ročník basketbalové ligy by měl být chorvatský reprezentant připraven.