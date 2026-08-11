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Boj o Euroligu, pak konec. Záplatová se rozloučí se Žabinami i s úspěšnou kariérou

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  7:49
Petra Záplatová ze Žabin Brno při trestném hodu.

Petra Záplatová ze Žabin Brno při trestném hodu. | foto: FIBA

Petra Záplatová ze Žabin Brno jde do útoku, brání ji Michaela Vondráčková a...
Petra Záplatová řídí hru Žabin Brno.
Petra Záplatová (vlevo) a Laura Juškaitéová jsou zklamané ze zmařené šance...
Petra Záplatová ze Žabin Brno při trestném hodu
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Bývalá kapitánka české basketbalové reprezentace Petra Záplatová v úvodu nadcházející sezony ukončí kariéru. Čtyřiatřicetiletá rozehrávačka Žabin Brno se rozloučí v boji o Euroligu. České vicemistryně nastoupí 23. září v semifinále kvalifikace proti Crvené zvezdě Bělehrad.

„Dříve jsem přemýšlela, jak asi bude můj poslední zápas vypadat, a byla jsem z toho mírně nervózní. Kdybych mohla vrátit čas, řekla bych svému tehdejšímu já, ať je v klidu. Že bude ve skvělém týmu, pod správným trenérem a ve svém novém domově. Spokojená se vším, co basketbalu dala a co dal on jí,“ uvedla Záplatová, která hraje za Žabiny od roku 2021.

Už předtím strávila v klubu dvě sezony. Nastupovala také za rodný Trutnov, USK Praha, polskou Toruň, španělský Al-Qazeres či německý Wasserburg.

USK míří v Eurolize do Bourges, Žabiny zahájí kvalifikaci proti Crvené zvezdě

„Za 27 let života s basketbalem jsem potkala spoustu skvělých lidí, procestovala mnoho zemí a zažila nespočet úžasných momentů. Basketbal mě navíc mnohokrát vytáhl nahoru, když jsem se cítila dole. To je kouzlo sportu, na který si vždy ráda udělám čas a který nejspíš nikdy úplně neodložím stranou,“ prohlásila Záplatová.

V české nejvyšší soutěži odehrála 393 utkání a má průměr 8,8 bodu.

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