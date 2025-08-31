Zraněný Bogdanovič už srbským basketbalistům na mistrovství Evropy nepomůže

Bogdanovič nehrál již v sobotu proti Lotyšsku, které Srbové porazili 84:80 a ovládli i třetí zápas ve skupině A.
|
Riga zmodrala, halou duní ohlušující: Eesti! Tisíce Estonců si dělají doma u sousedů
Bývalý spoluhráč Víta Krejčího z Atlanty nastoupil proti českému týmu v polovině srpna na přípravném turnaji v Mnichově a při vítězství Srbů 113:84 byl nejlepším střelcem zápasu.
S národním týmem získal Bogdanovič stříbrné medaile na mistrovství světa, Evropy i na olympijských hrách, odkud má také bronz. Do Rigy přijel s cílem vybojovat konečně zlato.