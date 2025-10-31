Bloky, body, doskoky. Nebo je snad libo asistenci? Rozjetý Wembanyama táhne Spurs

  8:31aktualizováno  8:48
Kolem přelomu tisíciletí byli k nezastavení, ale tak dobrý start sezony nepamatují. Basketbalisté San Antonio Spurs zahájili ročník NBA poprvé v historii pěti vítězstvími. Ve čtvrtek vyhráli nad Miami 107:101 hlavně zásluhou Victora Wembanyamy, který zaznamenal 27 bodů, 18 doskoků, šest asistencí a pět bloků. Ještě o jedno vítězství více mají Oklahoma City Thunder, kteří porazila Washington 127:108. Shai Gilgeous-Alexander se blýskl 31 body.
Pivot Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) zářil proti Miami Heat. | foto: Reuters

Wembanyama si nedělal nic z toho, že proti něm stál pod košem Bam Adebayo, jeden z nejlepších defenzivních pivotů NBA. Francouzský dlouhán znovu zářil a po zápase si liboval: „Sezonu jsme zahájili skvěle a pět výher je zasloužených. Teď jen musíme tuhle sérii protahovat co nejdéle.“

Francouzský dlouhán Victor Wembanyama smečuje během utkání s Miami Heat.

Na palubovce si jedenadvacetiletý Wembanyama počíná ještě sebevědoměji než dřív, a to i při obranných povinnostech. Riskování se mu ale zatím vyplácí. „Dokud budu mít pořád víc bloků než smečí přes moji osobu, tak nic měnit nebudu,“ pousmál se.

Obhájci titulu z Oklahomy neměli proti Washingtonu výraznější potíže, ačkoli opět nastoupili bez Cheta Holmgrena a Jalena Williamse. Gilgeousi-Alexanderovi sekundovali Ajay Mitchell a Isaiah Joe, kteří dali po 20 bodech.

Navzdory absenci Janise Adetokunba překvapilo Milwaukee basketbalisty Golden State a zvítězilo 120:110. Svým kariérním maximem se pod výhru podepsal Ryan Rollins. Třiadvacetiletý rozehrávač trefil 13 z 21 pokusů a nasbíral 32 bodů, k nimž přidal osm asistencí.

Rozehrávač Ryan Rollins (Milwaukee Bucks) se prodírá kolem Jonathana Kumingy (Golden State Warriors).

Rollins si vylepšil rekord ve druhém utkání po sobě, před dvěma dny pomohl k výhře nad New Yorkem 25 body. „Tohle je pro mě teprve začátek,“ řekl až 44. hráč draftu v roce 2022, který v létě podepsal s Bucks tříletou smlouvu. „Pokračuju v tom, co mě sem dostalo. A půjdu pořád nahoru,“ dodal hráč, který začal kariéru v NBA v dresu čtvrtečního soupeře.

Warriors spoléhali tradičně na autora 27 bodů Stephena Curryho, který neproměnil jeden z osmi trestných hodů a skončila jeho série 57 úspěšných šestek. Curryho maximem je nicméně 80 trestných hodů za sebou. Jonathan Kuminga dal 24 bodů, Jimmy Butler měl o bod méně.

Výsledky NBA

Charlotte - Orlando 107:123
Milwaukee - Golden State 120:110
Oklahoma City - Washington 127:108
San Antonio - Miami 107:101

Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal

Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

Rekord je na světě. Prodej LA Lakers za 10 miliard dolarů NBA schválila

Basketbalový klub Los Angeles Lakers mění majoritního majitele. Vedení NB schválilo prodej klubu americkému miliardáři Marku Walterovi, který za něj rodině Bussových zaplatí rekordních 10 miliard...

30. října 2025  21:40

