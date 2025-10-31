Bloky, body, doskoky. Nebo je snad libo asistenci? Rozjetý Wembanyama táhne Spurs

Wembanyama si nedělal nic z toho, že proti něm stál pod košem Bam Adebayo, jeden z nejlepších defenzivních pivotů NBA. Francouzský dlouhán znovu zářil a po zápase si liboval: „Sezonu jsme zahájili skvěle a pět výher je zasloužených. Teď jen musíme tuhle sérii protahovat co nejdéle.“
Na palubovce si jedenadvacetiletý Wembanyama počíná ještě sebevědoměji než dřív, a to i při obranných povinnostech. Riskování se mu ale zatím vyplácí. „Dokud budu mít pořád víc bloků než smečí přes moji osobu, tak nic měnit nebudu,“ pousmál se.
Obhájci titulu z Oklahomy neměli proti Washingtonu výraznější potíže, ačkoli opět nastoupili bez Cheta Holmgrena a Jalena Williamse. Gilgeousi-Alexanderovi sekundovali Ajay Mitchell a Isaiah Joe, kteří dali po 20 bodech.
Navzdory absenci Janise Adetokunba překvapilo Milwaukee basketbalisty Golden State a zvítězilo 120:110. Svým kariérním maximem se pod výhru podepsal Ryan Rollins. Třiadvacetiletý rozehrávač trefil 13 z 21 pokusů a nasbíral 32 bodů, k nimž přidal osm asistencí.
Rollins si vylepšil rekord ve druhém utkání po sobě, před dvěma dny pomohl k výhře nad New Yorkem 25 body. „Tohle je pro mě teprve začátek,“ řekl až 44. hráč draftu v roce 2022, který v létě podepsal s Bucks tříletou smlouvu. „Pokračuju v tom, co mě sem dostalo. A půjdu pořád nahoru,“ dodal hráč, který začal kariéru v NBA v dresu čtvrtečního soupeře.
Warriors spoléhali tradičně na autora 27 bodů Stephena Curryho, který neproměnil jeden z osmi trestných hodů a skončila jeho série 57 úspěšných šestek. Curryho maximem je nicméně 80 trestných hodů za sebou. Jonathan Kuminga dal 24 bodů, Jimmy Butler měl o bod méně.
Výsledky NBA
Charlotte - Orlando 107:123