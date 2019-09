Proti Řecku bez Schilba? Opora basketbalistů zatím chodí jen o berlích

dnes 11:27

Šen-čen (Od našeho zpravodaje) - V klíčové bitvě o postup do čtvrtfinále mistrovství světa bude českým basketbalistům nejspíš scházet Blake Schilb. Proti Brazílii si po ošklivém dopadu pochroumal levý kotník a byť jeho další zapojení do turnaje pořád není vyloučené, pro pondělní duel to nevypadá slibně.