Tajný trumf basketbalistů? Chci nastoupit, říká Schilb před čtvrtfinále

Každý, kdo viděl ve zpomalených záběrech jeho nešťastný dopad v souboji s Brazílií, se instinktivně otřásl. Tohle hodně bolelo, však se americký rodák dostal na střídačku jen s pomocí spoluhráčů a další dny mohl chodit pouze o berlích.

Ale před historickým čtvrtfinále mistrovství světa tu je naděje.

Austrálie - Česko Sledujte od 15.00 hodin podrobně online.

„Zkoušel jsem s kotníkem při tréninku hýbat. Naši fyzioterapeuti a lékař o mě pečují prakticky nonstop,“ děkuje Schilb. „Chci do zápasu nastoupit a být připravený, i když to není úplně stoprocentní. Ať už to dopadne jakkoli, nechci mít žádné výčitky.“

Česku by se to hodilo - a moc. Kvůli Schilbově herní inteligenci a zkušenostem. Kvůli jeho schopnosti chladnokrevně proměňovat těžké střely. I kvůli tomu, že by najednou kouč Ronen Ginzburg mohl do rotace, čítající v posledním utkání proti Řecku osm lidí, přidat dalšího.

Ještě v úterý to vypadalo spíš jako zbožné přání.

„Otok ustupuje, ale samozřejmě na prvním místě je Blakeův zdravotní stav, aby byl stoprocentní. Nebo aspoň takový, aby nehrozilo další poranění,“ říkal týmový doktor Pavel Říman. „Pokud by se během noci nestalo něco extrémně pozitivního, obzvlášť proti fyzicky velmi vyspělým Australanům si nemyslím, že to bude Blake schopen absolvovat.“

Ale dost možná funguje i důležitost zápasu. Stihne to Schilb?

Český kanonýr Jaromír Bohačík po postupu do čtvrtfinále říkal: „Myslím, že je dost smutné, že se Blake nemohl zapojit, protože i pro něj jsou to jedny z největších zápasů, které by hrál. Doufáme, že bude moci tohle mistrovství ukončit na palubovce, protože to jistě chce každý.“

Najednou je k tomu zase o něco blíž.