Basketbalista Griffin má za sebou další artroskopickou operaci kolena

Obdobnou operaci šestinásobný účastník Utkání hvězd NBA absolvoval v dubnu po vyřazení z 1. kola play off.

V této sezoně zasáhl Griffin jen do 18 zápasů s průměry 15,5 bodu a 4,7 doskoku a chyběl i v posledních čtyřech utkáních. Detroitu se oproti minulé sezoně tolik nedaří a s 13 výhrami z 37 zápasů má zatím k postupu do play off daleko.

Třicetiletý Griffin hraje NBA jedenáctým rokem, prvních osm let před přestupem do Detroitu strávil v Los Angeles Clippers. Po své první sezoně v zámořské lize byl vyhlášen nováčkem roku.