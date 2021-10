Budějovické Black Cats zkouší ligu na západě a láká je klání univerzit

K tomu bude postupně sestavovat tým. „Potřebujeme minimálně sedm hráček, které studují na vysoké škole. Mohou to být holky i z jiných měst nebo dálkařky,“ uvádí.

Studentku, které se přezdívá Líza, podporuje také škola. Na VŠTE už fungují také hokejový a fotbalový tým či šachový klub.

„Je to unikátní. Škola velmi podporuje i rozvoj studentů. Studium není jenom o učení, ale každý by k tomu měl mít i vlastní zájmy. A my máme na škole velký výběr,“ chválí si.

Black Cats by mohly nastupovat v univerzitní lize a k tomu hrát ještě další soutěž. Třeba i západočeskou ligu, kam po minulé sezoně zamířily z té jihočeské.

„Na jihu Čech se přihlásily asi jen dva nebo tři týmy. Chtěly jsme hrát víc zápasů, alespoň jeden za měsíc. Proto jsme se rozhodly pro západočeskou ligu. Tam je sedm celků a hrajeme od října až do května, jednou za dva až tři týdny,“ chválí si.

Výsledkově se jim však úvod nepovedl. Budějovické basketbalistky prohrály v Klatovech 23:65. „Skládaly jsme z velké části úplně nový tým. Vyrazily jsme do Klatov v osmi hráčkách a s každou minutou jsme se zlepšovaly. Věřím, že příští utkání to bude znovu lepší,“ burcuje.

Domácí premiéra čeká Black Cats v sobotu, kdy od 16 hodin přivítají tým BaK Plzeň B v tělocvičně základní školy Kubatova v krajském městě. „Potřebujeme čas, ale chceme začít co nejdříve vyhrávat. Nálada a chuť jsou pak nesrovnatelné. Chceme sportovat, ale mít také výsledky,“ má jasno Apanovyčová.

Stále hledají nové hráčky

Právě složení kádru je pro Ukrajinku, která tým před třemi lety založila, největší starostí. „Bylo nás deset a půlka skončila s tím, že se chce víc věnovat rodině. Místo nich máme tři čtyři nové mladé hráčky z VŠTE, k tomu jednu z Jihočeské univerzity a zkoušíme i další,“ popisuje.

Přání Apanovyčové je, aby její kádr tvořilo alespoň deset až dvanáct basketbalistek.

„Každého potká nějaké zranění nebo osobní důvody, takže potřebujeme mít z čeho vybírat. Deset lidí na zápas je ideální počet, na trénink to může být i víc,“ myslí si.

Nábor nových basketbalistek tak pokračuje. „Holky se mi mohou hlásit klidně i přes email. Mohou za nás hrát i dívky z jiných škol, třeba i ze středních,“ navrhuje.

Apanovyčová trénuje i v dalším budějovickém klubu Tigers. K tomu na jaře úspěšně zvládla zkoušky a už s titulem bakalář pokračuje na magisterském studiu. „Láká mě i doktorské,“ hlásí.